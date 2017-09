Az űrből is látszik a Maria hurrikán

A Maria hurrikán szeptember 20-án csapott le Puerto Ricóra, heves esőzéseket és elképesztő széllökéseket hozva magával. A vihart még a Nemzetközi Űrállomásról, 400 kilométer magasságból is látni lehetett.

A NASA űrhajósa, Randy Bresnik osztotta meg a Twitteren a hurrikánról készült légifotókat.

#Maria, another hurricane huge on the horizon, amazing cloud formations radiating out as we speed by on @Space_Station. pic.twitter.com/mQ1VmGDnZP