Szeged méretű jéghegy szakadt le az Antarktiszról

A hétvégén készült műholdképek szerint újabb nagy jéghegy szakadt le az Antarktiszról – írja a Gizmodo. Az újonnan létrejött jéghegy elég instabilnak tűnik, a tengerben sodródva kisebb darabok válnak ki belőle.

A 267 négyzetkilométeres, vagyis nagyjából Szeged méretű jégtömb a Pine Island nevű gleccsernél vált le. Ez az Antarktisz leggyorsabban olvadó gleccsere, amely önmagmában a kontinens jégveszteségének negyedéért – évi 45 milliárd tonnáért – felelős.

A Sentinel1 műhold képét a hollandiai Delfti Műszaki Egyetem kutatója, Stef Lhermitte posztolta ki Twitterre, mielőtt később más kutatók is megerősítették:

Breaking news from Pine Island Glacier, which lost 267km2 of icebergs today, after the internal crack resulted in a large calving event 1/n pic.twitter.com/sLwGTyNTfC