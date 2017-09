Kidobta a Semmelweis Egyetem a homeopátia tantárgyat

A Semmelweis Egyetemen többé nem indul a Bevezetés a homeopátiába tantárgy - közölte az egyetem rektora, Dr. Szél Ágoston. A hírt a lassan igazi Facebook-sztárrá váló, népszerű áltudomány-ellenes gyerekorvos, Dr. Novák Hunor osztotta meg az oldalán.

A rektor sietett leszögezni, hogy az orvosképzésben eddig sem volt homeopátiás tantárgy, csak a védőnőket, dietetikusokat és hasonló szakembereket képző Egészségtudományi Karon, ott is választható formában, egy kreditért. A tárgy néhány évente indult el, így idén is, de most, az európai tudományos akadémiák közös állásfoglalásának tükrében ezt is leállítják, és többé nem is indítják el.

Az EASAC azt mondta ki, hogy a homeopátia alapelvei ellentmondanak a fizika és a kémia törvényeinek, és soha nem jelent meg egyetlen valódi bizonyíték sem, ami igazolná a homeopátiás gyógymódok hatékonyságát. Az alkalmazása így nemcsak hatástalan (pontosabban nem különbözik a placebótól), de veszélyes is lehet, ha ez azzal jár, hogy a beteg nem kap valódi kezelést a problémájára. Emlékeztetőül: a homeopaták azt állítják, valamit minél jobban hígítunk, annál erősebb lesz a hatása, és ha végül egyetlen molekula sem marad a végső szerben a hatóanyagból, azt sem baj, mert a víz emlékezete megőrzi a gyógyító erőt.