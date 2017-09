Amikor Moszkva és a Nyugat is saját kárán tanulta meg, hogy az atom veszélyes

1957 őszén két héten belül két nagy atomreaktor-baleset is volt: a háború után sietve felhúzott üzemekben a kezdetleges technika Angliában és Cseljabinszkban is megbosszulta magát. Az atomtechnológia, sugárzásbiológia még annyira gyerekcipőben járt, hogy a tudósok is tanácstalanul álltak, hogy mit kellene csinálni, a kormányok pedig talán még a háborús pszichózis emléke miatt azonnal tagadtak, és próbálták elsikálni a tragédiát.