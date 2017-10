Keresik a tudomány új arcait

A Nők a Tudományban Egyesület idén is elindította a Scindikátor országos tudománykommunikációs programját. A program célja, hogy megtalálja a tudomány új arcait, azaz olyan olyan egyetemistákat és Phd hallgatókat keresnek, akik a 21. század közönsége számára inspirálóan és izgalmasan mutatják be a tudományos és technológiai szenvedélyüket, kutatási területüket. A program célja az is, hogy a tudomány kijusson a tantermek falain kívül és megmutassa, hogy az szórakoztató is lehet.

A pályázatra olyan reál szakos egyetemistákat illetve doktorandusz hallgatókat (fiúkat, lányokat egyaránt) várnak, akik szeretnék fejleszteni kommunikációs képességeket, melyek tudományos és technológiai szenvedélyük vagy kutatási területük kreatív és szórakoztató bemutatásához szükségesek.

Jelentkezni 2017 október 13-ig lehet, az online jelentkezési felület kitöltésével és maximum 1 perces saját készítésű bemutatkozó videó belinkelésével.

A program során ingyenes mentori támogatással és szakmai kurzusokkal segítik a pályázókat a következő fordulóig, majd a március végi Science Show döntőig.

A döntősök idén is értékes a hozzájuk legjobban illő szponzorok, szakmai támogatók által felajánlott nyereményre számíthatnak. Tavaly ilyen nyeremény volt például egy utazás New Yorkba az ENSZ központba, vagy egy utazás a svájci CERN-be, mentori programok vezető technológiai vállalatoknál.