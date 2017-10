A kutyák TÉNYLEG üzenni akarnak az arckifejezésükkel

Aki tartott már kutyát, tudja, hogy az arckifejezésük már-már emberinek tűnik. A nagy, csillogó szemek, a lobogó nyelvű mosolyok vagy a sanda felpillantások alapján tényleg könnyű elhinni, hogy ezzel üzenni akarnak valamit. De hát az ember ilyen, mindig törekszik rá, hogy antropomorf tulajdonságokkal ruházzon fel élőlényeket.

A friss kutatási eredmények alapján azok, akik úgy érezték, a kutyájuk üzenni akar nekik valamit az arckifejezésükkel, jól érezték: tényleg ez a helyzet. A kutyáknak is vannak saját arckifejezéseik, aminek épp az az egyik célja, hogy kommunikálhassanak az emberrel.

Nagyobb főemlősöknél, például gibbonoknál és orangutánoknál már bebizonyították, hogy másféle arcot vágnak, ha van körülöttük valaki. A szakemberek ebből arra következtettek, hogy az arcmimikájukkal az embernek akarnak üzenni. Eddig azonban nem volt rá bizonyíték, hogy a főemlősökön kívül bárki képes lenne erre. A kutyák arckifejezéseit például öntudatlan, reflexszerű reakcióként írták le. Pedig nem azok.

A Portsmouth-i Egyetem kutatói egy kísérletben azt vizsgálták, hogy a kutyák mimikája csakugyan az embernek szól-e. Ehhez 24 állatot vizsgáltak meg; a kutyák életkora 1 és 12 év között mozgott. Az állatokat különféle helyzetbe hozták: hol kínáltak nekik ennivalót, hol nem, és folyamatosan változott, hogy van-e ilyenkor körülöttük valaki vagy sem. A videók elemzésével a kutatók megállapították, hogy

az étel jelenléte nem befolyásolta a kutyák arcmimikáját, de az emberé igen.

A kutyák arckifejezése sokkal nagyobb mértékben változott meg, ha ember is volt a közelükben. A leggyakoribb gesztusuk a szemöldök megemelése, amitől a szemük sokkal nagyobbnak, ugyanakkor kiskutyaszerűbbnek látszik – tudják, az a szívmelengető, kedves tekintet, amitől egy sorozatgyilkos is elolvadna. A másik kedvelt grimaszuk a nyelv kilógatása, ami nyugalomra utal – igaz, ez épp úgy jelezhet stresszt is, főleg, ha zihálás is kíséri.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a kutyák nagyon érzékenyek az emberi figyelemre, és ennek megfelelően változtatják az arckifejezésüket, hogy könnyebben kommunikálhassanak velük. Ez arra utal, hogy az állatok kognitív folyamatai jóval kifinomultabbak, mint azt korábban feltételezték.

