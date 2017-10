Két magyar az év természetfotósai között

Szerdán nagyképes cikkben számoltunk be a 2017-es természetfotó-pályázatról (53. BBC Wildlife Photographer of the Year), bemutatva a főbb kategóriák győzteseit. Magyar természetfotósok rendre jól szoktak szerepelni az efféle rangos versenyeken, és igazából most sem történt ez másként: két magyar is bejutott a legjobbak közé.

Máté Bence és Potyó Imre egy-egy képe ott van az egyes kategóriák díjazott finalistái között, azaz szerepelnek a londoni Természettudományi Múzeumban nyílt kiállításon a 2016-os év száz legjobb természetfotója között. Idén 92 országból neveztek a BBC pályázatára, 48 ezer képpel, nézzük, mivel emelkedtek ki a magyarok ebből a népes mezőnyből.

A “gerinctelen állatok” kategóriájában kapott különdíjat Potyó Imre képe, a “Fagyos szárnyak”. A fotó a Börzsönyben készült 2016 november végén, és őszi valamint téli estéken aktív lepkék a főszereplői.

A két hím kis téliaraszoló (Operophtera brumata) éjszakai táncához a kelet-magyarországi hegység már kopasz mohos fái és a csillagos ég nyújtják a gyönyörű hátteret. (Onnan tudni, hogy hím lepkék láthatók a képen, hogy a nőstény kis téliaraszolók gyakorlatilag röpképtelenek, annyira kicsi a szárnyuk.)

Máté Bence szívszorító fotója – “Madárállvány” – az ember és természet kapcsolatát kutató “egyedi kép” kategóriában jutott a legjobbak közé, ahol például a nemrég széles körben is nagy figyelmet kapó, fültisztító pálcába kapaszkodó csikóhal fotója is szerepelt.

A világhírű magyar természetfotós Cipruson fényképezett le beragasztózott ággal csapdába ejtett védett madarakat. A szigetországban évente kétmillió énekesmadarat ejtenek el illegálisan, hogy aztán egy tradicionális ciprusi étel, az ambelopoulia révén a lakosság ebédlőasztalára kerüljenek.