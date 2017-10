Több évszázados koporsókat találtak Ljubljanában

Hét szarkofágra bukkantak régészek szeptember óta a Ljubljana központjában folyó felújítási munkálatok során, melyek közül a pénteken talált hetedik koporsó igen jó állapotban maradt fenn – írja az MTI.

A péntek délután felnyitott 4. századi szarkofág, amelyben megtalálták az eltemetett maradványait, abban a korszakban készült, amikor már a kereszténység volt az uralkodó a térségben.

– mondta Martin Horvat, a Ljubljanai Múzeumok és Galériák régésze az STA szlovén hírügynökségnek, hozzátéve azt is, hogy ez azt jelenti, ekkor már felhagytak azzal, hogy a halott mellé különféle tárgyakat helyezzenek a sírba.

A pénteken talált szarkofág emellett azért is különleges, mert a földmunkák során eddig jórészt összetört darabok kerültek elő, és az eddigi hat szarkofág is súlyos károkat szenvedett. Horvat szerint a térségben összesen 20 vagy még annál is több szarkofág lehetett, melyek közül néhány még 1948-ban semmisült meg vízvezeték-fektetéskor.

A szarkofágban talált csontok az antropológusok számára lesznek majd érdekesek, mivel elemzésükkel meg lehet tudni, hogy miként élt és hogyan halt meg az illető.

A régész azt is elmagyarázta, hogy a római időkben ebben a térségben volt kialakítva a temető, ezért kerülnek elő innen most a koporsók. Az MGML a feltárás helyszínére vezetett látogatásokat szervez, a ljubljanaiak részéről hatalmas az érdeklődés.