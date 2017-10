Nem is annyira unalmas ez a lyuk

Elon Musk szombaton megosztott egy képet a Twitteren saját vállalkozása, a Boring Company első metróalagútjáról. A Los Angeles alatt fúrt alagút az első kézzelfogható fejleménye annak a sok hónapok óta zajló tesztfúrásnak, amire a Boring Company augusztusban kapott engedélyt.

Az első fotó alapján a konstrukció a mostani fázisában sem úgy néz ki, mint egy egyszerű lyuk: teljesen kiépült metróalagútnak tűnik.

Picture of The Boring Company LA tunnel taken yesterday pic.twitter.com/TfdVKyXFsJ