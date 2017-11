A világ legjobb 400 egyeteme között a Semmelweis

Élettudományokban, valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a Semmelweis Egyetem a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) friss nemzetközi képzésterületi rangsorában, számol be róla az egyetem honlapja.

A világrangsor készítői a képzésterületek vizsgálata során – az összegyetemi rangsorhoz hasonlóan – öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, ezek az oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. A THE idén összesen 11 képzésterületben rangsorolta a világ legjobb egyetemeit, a korábbi 100-as listák mellett ezúttal top 200-as, valamint top 500-as rangsorokat is készítettek.

A magyar egyetemek közül az élettudományok képzésterületi rangsorára a Semmelweis mellett szintén a 301-400. helyen végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a világrangsort a Harvard University vezeti a kategóriában. Az orvos-egészségtudományi területen a hazai társegyetemek közül a Pécsi Tudományegyetem került a Semmelweis mellé a 301-400. helyre a listán, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem pedig a 401-500. helyen végeztek a rangsorban, amelynek élén a University of Oxford áll.