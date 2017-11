Az özvegy megsimogathatta néhai férje arcát egy arcátültetésen átesett férfin

Sci-fibe illő találkozás zajlott le az Egyesült Államok egyik legjobb kórházának számító rochesteri Mayo klinikán még október végén: egy arcátültetésen átesett férfi találkozott annak az embernek az özvegyével, akinek arcát most már ő viseli.

Az Index is beszámolt róla, hogy 2016-ban új arcot kapott a 32 éves Andy Sandness. A férfi 21 évesen súlyos depresszióba esett, és 2006-ban egy puskával akart véget vetni az életének. Bár túlélte az esetet, az arca a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A férfinak eltűnt az orra és az állkapcsa, mindössze két foga maradt. Nem tudott tükörbe nézni, csöveken keresztül kellett lélegeztetni és etetni, és nem mert az emberek közé menni.

A férfi 2012-ben került be egy arctranszplantációs programba, amelyben a szigorú pszichiátriai és orvosi tesztek után 2016 januárjában kapott zöld utat az arcátültetésre. 2016 júniusában egy Calen Ross nevű férfi öngyilkos lett, az ő terhes özvegye pedig teljesítette a férfi utolsó kívánságát, aki így szervdonor lehetett.

A műtét 56 óráig tartott, 60 sebész, nővér és aneszteziológus vett részt benne, Sandness pedig megkapta a donor orrát, arcát, száját, ajkait, állkapcsát, állát és fogait. A műtét sikerült, a férfi azóta jobban tud rágni, beszélni és újra érzi az ízeket.

Az özvegy és Andy Sandness találkozójára a klinikán került sor. A donor felesége elvitte magával 17 hónapos fiát is, hogy megmutassa neki: apja a halálával másnak segített. A nő meg is simogatta a férfi állkapcsát, amin olyan szakáll nő, mint néhai férjének. Az arctranszplantáción átesett férfi azt mondta a nőnek: ő is azt akarta bebizonyítani neki, hogy nemes felajánlása nem volt hiábavaló.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.