Itthon is megbukott volna az angliai tapasztalatait megosztó orvosnő

Közös közleményben reagáltak a magyar gyermekorvosi szakma fontosabb csoportjai egy netes posztra, ami a fiatal webceleb orvos, dr. Novák Hunor oldalán jelent meg. A posztban egy Angliából hat év után hazatért, fiatal gyermekorvos tapasztalatairól lehetett olvasni. Röviden összefoglalva: az orvosnő szerint a magyar gyermekorvosi képzés nyugaton tulajdonképpen használhatatlan, szerinte számos, a hazai gyakorlatban tanult módszer volt – például a lázcsillapítás, az allergiás reakciók és úgy általában a betegkezelés körében –, amelyről az első pár hónapjában kiderült, hogy a britek egyszerű barbárságnak tartják.

A most kiadott közleményt a Magyar Gyermekorvosok Társaságának és a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetősége, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemő- és Gyermekgyógyász, valamint Gyermek Alapellátási Tagozatának tagjai közösen jegyzik. Szerintük a brit tapasztalatait megosztó orvos véleménye „nem állja meg a helyét és egyoldalú általánosítás a magyar gyakorlatot korszerűtlennek, az európai átlagnál elmaradottabbnak nevezni”.

Ahogy írják, ahogy más európai országokban is, a bizonyítékokon és a humanista értékrenden alapul a csecsemő- és gyermekgyógyászat, és ahogy a világon mindenhol, úgy itthon is vannak a fejlődésre gyorsabban és lassabban reagáló szakemberek és osztályok, és a betegek is változó ütemben fogadják be a megújult gyakorlatokat.

„Egy-egy régi, de a hatósági előírásoknak még megfelelő gyakorlat mindenhol hosszabb-rövidebb idő eltelte után kopik ki a mindennapokból. Hazánk összességében nincs elmaradva e területen: a szakorvosképzés, a kötelező továbbképzési rendszer és a szakmai protokollok a legújabb tudást tartalmazzák, és a gyermekeket gyógyító intézmények, praxisok is folyamatosan, bár változó gyorsasággal újítják meg gyakorlatukat” – írják a szakmai szervezetek.

A közlemény kiemeli, hogy angliai tapasztalatait megosztó kollégájuk

még a szakorvosképzés befejezése előtt települt más országba,

így itthon nem tehetett szert arra a komplex ismeretre, amely jellemző és elvárt a magyar gyermekorvosoktól, és néhány év alatt nem kaphatott átfogó képet a hazai gyermekorvoslásról. A válasz szerint ez fontos körülmény, mert „az általa általános hazai gyakorlatként leírt megoldások a valóságban egyediek és nincs szakmai támogatottságuk, ezekkel itthon is megbukna a gyakorlati és az elméleti vizsgákon, és nem tudna csecsemő- és gyermekgyógyászati gyakorlatot folytatni”.

A közlemény szerint veszélyes dolog, ha „bizonyítékokkal alá nem támasztott, szubjektív, ám nagy publicitású vélemények” ingatják meg a családok bizalmát a gyermekorvosokban, főleg úgy, hogy a hazánkban dolgozó gyermekorvosok az angliainál nehezebb körülmények között, ám többségükben nemzetközi mércével mérve is a legmodernebb ismeretek alkalmazásával gyógyítják a gyerekeket.

Kiemelik: a csecsemőhalálozás csökkenése, a kiemelkedő hazai szoptatási és átoltottsági arány, a házi gyermekorvosi és védőnői rendszer gondozási eredményei, kitűnő gyermeknefrológiai és neonatológiai műhelyeink gyakorlattá váló tudományos eredményei miatt a szakma sok nemzetközi elismerést kap. Nem mellékes az sem, hogy több nem bizonyított hatékonyságú eljárást (pl. a homeopátiát) egyes nyugati országoknál jobban távol tudnak tartani a napi gyakorlattól.