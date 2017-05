Félti a sejtjeit? Hordjon okostextilt!

Egy okostextileket fejlesztő cég kidolgozott egy olyan technológiát, amely a ruha viselésekor felveszi a harcot a sejtkárosodást előidéző szabadgyökök ellen – írja az MTI.

A betegségeket előidéző szabadgyökök hatását az emberi szervezetben csökkenteni lehet az antioxidáns hatású okostextil napi néhány órás viselésével. Az új technológiával kezelt textilek nemcsak egészséges emberek, hanem szabadgyökök okozta rendellenességekben szenvedők esetében is csökkentették a szabadgyökök számát – olvasható a Nanobionic nevű cég kutatói által a Journal of Medicinal Chemistry and Toxicology nevű szaklapban közzétett tanulmányban.

Az okostextilek biokerámia bevonatúak és a szervezet természetes hőenergiáját használják, amelyet távoli infravörös sugarakká alakítanak, ugyanolyanokká, amelyek a napfényben is vannak és a növények energiatermelésében szerepet játszó fotoszintézisért felelősek. Mivel a fény stimulálja a szervezet alapvető biológiai funkcióit, a korábbi kutatások kimutatták, hogy a távoli infravörös sugárzás stimulálja az anyagcsere-folyamatot és jó hatással van az egészségre.

A technológiát Görögország, Svédország és Olaszország négy egészségügyi központjában tesztelték, ahol 24 önkéntes jelentkező hordott naponta okostextilből készült ruhát. Az egészséges önkéntesek kétharmadánál a perifériális vérsejtekben csökkent a szabadgyökök mennyisége, amikor hat napon át napi két órában viselték az okosruhát. A legkisebb csökkenés 9 százalék, a legnagyobb arányú 95 százalék volt.