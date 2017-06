Már a mérsékelt ivás is agykárosodást okoz

Az már régóta közhely, hogy az alkoholizmus mellett az alkalmankénti nagyivás is kifejezetten ártalmas, de a mérsékelt alkoholfogyasztást általában biztonságos arany középútnak szokás tekinteni. Ezt az elképzelést cáfolja egy új kutatás, amely arra jutott, hogy a mérsékelt ivóknak összemegy a hippokampuszuk, vagyis az az agyterület, amely az emlékezésben, a tanulásban és a térbeli navigációban játszik szerepet – írja a Popular Science.

A mérsékelt ivókkal – vagyis akik egy héten öt pohár bort vagy négy korsó sört isznak meg – eddig kevesebb kutatás foglalkozott, és az eredmények nem egyértelműek. A British Medical Journalban megjelent új tanulmányhoz a kutatók 550 alanyt követtek hosszú távon, és kifejezetten az agyszerkezetre és a memóriára gyakorolt hatásra összpontosítottak.

A 30 évnyi adat elemzése alapján a kutatás fő megállapítása, hogy az alkoholmennyiség növekedésével nőtt a hippokampális atrófia, vagyis a hippokampusz sérülésének esélye. Természetesen a sokat ivók agya sérült legnagyobb mértékben, de

a mérsékelt ivók agya is háromszor nagyobb valószínűséggel sérült, mint azoké, akik egyáltalán nem isznak.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki akár csak heti pár pohárral is megiszik, annak biztosan komoly agysérülése lesz. Bár a kutatók figyelembe vettek egy sor más egészségügyi tényezőt, például a dohányzást és korábbi betegségeket is, ez egy megfigyeléses kutatás volt, az alanyokat nem kontrollált környezetben vizsgálták, hanem a mindennapjaik során követték, így minden tényezőt szinte lehetetlen kiszűrni. Ugyanakkor az eredmények így is arra figyelmeztetnek, hogy nem létezik „egészséges mennyiségű alkohol”, csak kevésbé ártalmas mennyiség.