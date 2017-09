Már tudjuk, miért ragályos az ásítás

Nem titok, hogy az ásítás ragályos is lehet. Az ásítási ingert már az is kiválthatja, hogy elolvasta az előző tagmondatot. Egy kutatócsoport megvizsgálta, hogy mi lehet a jelenség oka.

A Nottinghami Egyetem kutatói szerint az ásításról a motorikus funkciókért is felelős agyterület tehet. Az elsődleges motoros kéregben olyan folyamatok zajlanak, amik a Tourette-szindrómához hasonló betegségekért is felelősek. A kutatók abból indultak ki, hogy ha megértik az ásítás ragályosságának okát, ezeknek a betegségeknek és rendellenességeknek is megfejthetik az okát.

Hogy megvizsgálják, mi zajlik ilyenkor az emberek fejében, a kutatók 36 önkéntessel vizsgálták, hogyan reagálnak mások ásítására. A Current Biology legújabb számában megjelent tanulmányban a kutatók azt írják, hogy egyesekre átragadt az ásítás, míg másoknak küszködniük kellett, hogy megállják nélküle.

A transzkraniális mágneses stimuláció kimutatta, hogy az ásítási inger az izgatottságért (excitability) felelős agyterülettel van összefüggésben. Az agyterület stimulációjával még az is elérhető, hogy a kevésbé fogékonyakra is átragadjon az ásítás.

A felfedezésnek számos előnye lehet. Georgina Jackson, a tanulmány egyik társszerzője szerint a Tourette-szindrómásoknál az érintett agyterület aktivitásának csökkentésével az érintettek tüneteit is jobban kezelni lehetne. Stephen Jackson professzor, aki szintén részt vett a kutatásban, úgy látja, hogy

ha megértjük, hogy az agykérgi ingerlékenység változásainak milyen hatása van az idegrendszeri zavarokra, esély nyílik rá, hogy meggyógyítsuk azokat.

A felfedezés azért is fontos, mert az eddigi tanulmányok az empátiával hozták összefüggésbe az ásítás ragályosságát; vagyis árulkodó jele lehetett annak, hogy az egyes élőlényeknek milyen fejlett a beleérző képessége. A mostani vizsgálati eredmények viszont azt mutatják, hogy az ásításnak nem feltétlenül van köze az empatikus folyamatoknak.