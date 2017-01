Az ektrodaktília egy ritka születési rendellenesség, ami a végtagok deformálódásával jár. Az ujjak hiányoznak vagy rákollószerűen összenőnek: ez az elváltozás komoly akadály a mindennapi életben. A betegség örökletes, bár kihagyhat egy-egy generációt, és különböző mértékben jelenhet meg. Az amerikai Stiles család már legalább 1805 óta szenvedett ektrodaktíliától: amikor Grady Stiles Jr. 1937. június 26-án megszületett Pittsburghben, a család már hat nemzedékre visszamenően számon tartotta a rendellenességet. A kis Grady kéz-és lábfejeit nagyon eltorzította a betegség, de édesapja ezen nem sokat bánkódott – az ektrodaktília ugyanis a család megélhetését jelentette.

Az idősebb Grady akkortájt egy vándorcirkusz attrakciója volt; Homárember néven pózolt a látogatóknak. Fiát hamar bevonta a műsorba, még az iskolából is kivette, hogy „a Csodálatos Homárfiú” ott ülhessen az apja mellett, amikor megérkeznek a látogatók. Grady Jr. így gyakorlatilag a cirkuszban nőtt fel, ott tanult meg olvasni is – és lőni. A család rövidesen a floridai Gibsontonba költözött, ami klímájával és megengedő törvényeivel barátságos kisváros volt a nehéz sorsú mutatványosoknak, így ott egész kommuna alakult a születési rendellenességgel élő cirkuszosokból. Egy sziámi ikerpár például gyümölcsboltot vezetett, a több mint 2,5 méteres Óriás Al 75 centis feleségével, a Fél-lánnyal Óriás Tábor néven üzemeltetett több szolgáltatást, de itt élt Percilla, a Majomlány és Az Anatómiai Csoda is. Homárfiú jól érezte magát Gibsontonban – aztán amikor felnőtt, ügyeivel feldúlta a kisváros idilljét.

Az egész akkor kezdődött, amikor 1959-ben egy Mary Teresa nevű, 18 éves lány molesztáló mostohaapja elől menekülve elszökött otthonról, és csatlakozott a cirkuszhoz. Neki nem volt semmilyen veleszületett furcsasága, ezért eleinte jegyszedő volt. Aztán nemsokára ő lett az Elektromos Lány; mutatványa abból állt, hogy egy villamosszéken ülve eljátszotta, hogy megrázza az áram. Mary Teresa és Grady Stiles Jr. egymásba szeretett, és kilenc évig együtt éltek, mielőtt összeházasodtak volna.

Kapcsolatukra viszont árnyékot vetett, hogy a férfi elkezdett keményen inni.

Négy gyerekük született: kettő nagyon fiatalon meghalt, Cathy örökölte az ektrodaktíliát, Donna pedig egészséges lányként cseperedett fel. Mindannyian szenvedtek apjuk italozásától, mert Stiles részegen gyakran megverte a feleségét és a lányait – különösen Donna kapott sokat. Egy ilyen alkalommal a férfi kidobta a családot az otthonukból, Mary Teresa pedig kapott az alkalmon, és elköltözött a gyerekekkel. A nő a Világ Legkisebb Emberénél keresett vigaszt, akit a Törpeemberként is ismertek a cirkuszban, polgári neve pedig Harry Glenn Newman volt. Newman Ohióba vitte a családot. Grady Jr. beadta a válókeresetet, de Mary Teresa nem tudott a meghallgatásról, ezért nem ment el rá – a bíróság így az apának ítélte a gyerekeket.

Donnának és Cathynek Gibsontonban a Homárfiú új családjával is osztoznia kellett, ugyanis Grady Stiles Jr. közben újranősült, és második feleségétől gyereke is született: Grady Stiles III, aki az ektrodaktília mellett később a Homárfiú címet is megörökölte apjáról. Ezután a Stiles család Pittsburghbe költözött, és Donna ott szeretett bele egy Jack Lane nevű, 18 éves fiúba. Grady Jr. ellenezte a kapcsolatot és előfordult, hogy gyilkossággal fenyegetőzött, ezért Donna elszökött otthonról. Jack családjához költözött, később pedig azt hazudta apjának, hogy terhes, ezért meg akar házasodni. Stiles látszólag belement ebbe, az esküvő napját is kitűzték 1978. szeptember 28-ra. Egy nappal az esküvő előtt Jack és Donna elment esküvői ruhát venni, Grady Jr. pedig ledöntött 12 whiskyt egy helyi bárban. Amikor a pár hazament, otthon találta a részeg Homárfiút. Grady Stiles Jr. egy vadászpuskával mellkason lőtte Jacket, a vőlegény pedig belehalt a sérülésbe.

Az apát természetesen gyilkossággal vádolták, de a tárgyalása nagyon szokatlanul alakult. Grady Stiles Jr. deformitása szimpátiát keltett az esküdtekben, ő maga pedig hozzászokott a szerepéshez, és elég meggyőzően vallott ahhoz, hogy végül csak hirtelen felindulásból elkövetett emberölésért ítéljék el. Ebben segítettek a vádlott jelleméről pozitívan nyilatkozó tanúk is: egy szakállas nő, egy törpe és a Kövér Ember. A Homárfiúra így is 10-20 év börtön várt volna, de kiderült, hogy nincs olyan intézmény, ahol megfelelően tudnák biztosítani egy súlyos ektrodaktíliás eset ellátását,

ezért a bíróság az ítélet végrehajtását egyszerűen felfüggesztette 15 évre.

Grady Stiles Jr. szabadon távozhatott, csak egy tízezer dolláros büntetést kellett kifizetnie.

A Homárfiú családja életében további mozgalmas évek következtek: elmenekültek Pittsburghből, hogy elkerüljék a per ügyvédi költségeinek kifizetését, aztán Grady Jr. vezetésével saját utazó cirkuszi show-t indítottak. Grady III ekkortájt lett új Homárfiú, de az egészséges Donnának is jutott szerep: ő egy illúziót adott elő, amiben gorillává változott. A családfő 1989-ben elvált második feleségétől, és még ugyanabban az évben újra összeházasodott első feleségével, Mary Teresával. Az egykori Elektromos Lány ugyanis közben ráunt A Világ Legkisebb Emberére, és elhagyta őt közös gyerekükkel, az értelmi fogyatékos Harry Glennel együtt. Grady Jr. ekkortájt felhagyott az ivással, és úgy tűnt, minden rendben lesz – Harry Glennt is szívesen látta, sőt a műsorba is bevette: a 193 centis fiú Emberi Tuskófej néven lépett fel, és szögeket tolt fel az orrába.

Chris Wyant

Később Grady megint inni kezdett és egyre durvábban viselkedett. Például részegen többször is a családjának kiáltotta: „Öltem már, és istenemre mondom, megint megteszem!” Első-harmadik felesége 1992 őszén elégelte meg a terrort, és úgy döntött, végleg megoldják a problémát. Mary Teresa megkérte Harry Glennt, hogy keressen valakit, aki megöli a férjét. A feladatot egy szintén a cirkusziparban dolgozó ismerős, Chris Wyant vállalta 1500 dollárért. 1992. november 29-én Mary Teresa elvitte a családot otthonról, Wyant pedig addig bement gibsontoni házukba, és fejbe lőtte Gradyt.

A tettes és a felbujtók hamar lebuktak – már azzal is, hogy Mary Teresa nem mutatott heves érzelmeket a gyilkosság után. A három vádlott ügyét külön tárgyalták. Chris Wyant 27 évet kapott gyilkosságért. Mary Teresa Stiles enyhítő körülményként próbálta tálalni, hogy férje rosszul bánt velük, és ennek bizonyítására egy néma videofelvételt is mutatott, amin az látszott, hogy Grady Jr. fojtogatja Grady III-at. Később azonban az ügyészség birtokába jutott a felvétel hangos verziója – ezen pedig a család nevetgélése volt hallható a háttérben, ami egyértelművé tette, hogy csak barátságos birkózás látható a videón. Mary Teresát 12 évre ítélték. Harry Glenn-nek szintén 12 évet ajánlott az ügyészség, ha bűnösnek vallja magát, de anyja rábeszélte őt, hogy ne fogadja el ezt a vádalkut. Így végül ő kapta a legsúlyosabb büntetést: életfogytiglant.

Mary Teresa

Chris Wyant 2009-ben szabadult, 17 évig volt börtönben. Mary Teresa 8 év után szabadult, 2000-ben. Harry Glenn 2014-ben a börtönben halt meg. A most 40 éves Grady III-nak született egy egészséges lánya, Sarah, de tavaly már új kapcsolatával került be a hírekbe: összejött Jessa Olmsteaddel, akit a cirkuszlátogatók Szakállas Nőként ismernek. Cathynek született egy szintén ektrodaktíliás lánya, Misty, Grady III-mal együtt még fel-fellépnek. Cathy színészkedik is, szerepelt a HBO Carnivale sorozatában és a Nagy hal című Tim Burton-filmben. Grady Stiles Jr.-t a gibsontoni Graveyard of Carniesben hantolták el; egy temetőben, ahol sok hozzá hasonló cirkuszi látványosság nyugszik.