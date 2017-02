A fény sebessége egyike a legszélesebb körben ismert univerzális fizikai állandóknak, még az is hallott róla, aki irtózik a fizikától, és sokan ismerik is Einstein relatíve híres tömeg-energia ekvivalencia képletéből, miszerint cénégyzet. A tudósok már elég rég megegyeztek abban, hogy nem létezik a fénynél gyorsabban mozgó jelenség világegyetemünkben, és az emberek, de legalábbis a fizikusok már csak olyanok, hogy szeretik megmérni mi mennyi, és ami annyi, az pontosan milyen gyors is.

Ma már tudjuk, hogy a fény, azaz az elektromágneses hullámok terjedési sebessége (c) légüres térben másodpercenként 299 792 458 méter (közel 299,8 ezer km/s), de ez a tudás természetesen annak köszönhető, hogy fizikusok sora próbálkozott évszázadokon át különféle módszerekkel megmérni ezt az alapvető fizikai állandót. Itt mindenképp érdemes megemlíteni Galileo Galileit, aki elsők között próbálkozott a maga kezdetleges eszközeivel: felment egy hegyre, onnan lámpásának fényét egy szemközti hegycsúcson várakozó segítőjére irányította, aki ezt látva, maga is azonnal visszajelzett lámpásával. Galilei több, egymástól eltérő távolságokra lévő hegycsúcsokról is próbálkozott, de a mért értékek nem tértek el egymástól, amiből rájött, hogy az emberi reakcióidő korlátozza a pontos mérést. Galilei abban maradt, hogy a fény sebessége nagyon nagy.

Az első eredmények

1676-ban a Jupiter egyik holdját tanulmányozó Ole Christensen Rømer, dán fizikus 227 000 km/s-ban állapította meg a fény sebességét, a hold bolygó körüli keringési periódusainak kis eltéréseit megfigyelve. Rømer ezzel elsőként közelítette meg nagyságrendileg a ma ismert értéket, míg James Bradley angol csillagász az 1700-as évek elején már egy százalékos pontossággal határozta meg a fény sebességét.

Fotó: Smithsonian Institution Libraries Albert A. Michelson

1849-ben egy francia fizikus földi körülmények között kísérletezve jutott még közelebb a fénysebesség meghatározásához: Hippolyte Fizeau egy 8,6 kilométerre lévő tükörre lőtt fénysugarakat, amik útjába egyre gyorsabban forgatott fogaskereket helyezett. A fogak vagy átengedték, vagy blokkolták a fényt, a fizikus pedig a fordulatszám ismeretében kikalkulálta a c értékét, kicsit túllőve a célon 313 000 km/s-ot kapott.

Fizeau után újabb mérföldkő következett, amivel el is érkeztünk cikkünk témájához, Albert A. Michelson, Nobel-díjas amerikai fizikus munkásságához, illetve annak egy különösen érdekes szeletéhez. Michelson 1877-ben kezdett a fénysebesség mérésén gondolkodni, dolgozni, ami évtizedekig lekötötte tudományos érdeklődésének jó részét. Először a Léon Foucault-féle forgó tükrös módszer átdolgozásával kapott 299 910 km/s értéket plusz-mínusz 50 m/s-os tűréshatárral. 1883-ban közzétett új eredménye már 299 853 km/s-ban állapította meg a fény sebességét (60 km/s-os tűréshatárral), míg 1926-ban még közelebb jutott: 299 796 km/s lett a kaliforniai Wilson-hegyen lévő obszervatórium és a 35,4 kilométerre lévő San Antonio-hegy között forgó tükrökkel mért fénysebesség.

A csőben száguldó fény

Michelson tudta, hogy a levegő befolyásolhatja mérési eredményeit, ezért úgy döntött, légüres térben kell elvégeznie méréseit. Miután a helybéli hatóságok nem akartak neki kölcsönadni egy már létező csővezetékszakaszt, 1931-ben egy 1 mérföld (1600 méter) hosszú csővezeték építtetésébe kezdett a kaliforniai Irvine határában. A kb. egy méter átmérőjű vezeték anyaga a lehető legegyszerűbb acél hullámlemez volt, de végül a tudománytörténet egyik legnagyszerűbb kísérletének adott otthont.

A legnagyobb gondot az okozta, hogyan tegyék tökéletesen légmentessé az 56 méteres szakaszokból összetákolt csővezetéket, hogy sehol, egyik illesztéken se szivároghasson be a kinti levegő, amikor az utolsó kortyot is kiszivattyúzzák belőle. Michelson végül kötelekből, viaszosvászonból, szigszalagból, nyersgumiból, ragasztóból és autógumi-belsőből álló réteges rendszerrel szigetelte le a galvanizált vaslemezekkel összefogott kritikus részeket. Az összhatás nem volt különösebben meggyőző: a hevenyészett faállványokon, lemezbódék közt nyújtózó, toldozott-foldozott csővezeték úgy nézett ki, mint valami gyalázatosan kivitelezett csatornázási mű, nem pedig korszakalkotó tudományos kísérlet.

Fotó: Huntington Library Az egtymérföldes csővezeték

Akármilyen lelombozóan nézett ki (mert hát el kell ismerni, nem egy LHC volt az irvine-i fénycsatorna), belül tökéletesen működött: a légszivattyúk olyan remekül dolgoztak, és a szigetelés is olyan jól helytállt, hogy belül 33 500 méteres magasságnak megfelelően kevés levegő maradt, ami a sztratoszférának megfelelő légköri viszonyt jelent. Ez még éppen nem az űrbéli vákuum, de 33 500 méteren – azaz kb. 0 kPa nyomáson – gyakorlatilag már nincs belélegezhető levegő a légkörben, így Michelson csöve igen jó közelítéssel hozott létre csaknem tökéletes vákuumot. A kísérletek mindenesetre éjszaka folytak, hogy a nappali hőségben az esetleges hőtágulás ne okozhasson gondot. A kíváncsi környékbeliek a híradások hatására tömegesen zarándokoltak a helyszínre, hogy lássák min ügyködnek a tudósemberek, egy idő után Michelsonnak könyörögnie kellett, hogy hagyják őket dolgozni.

Mínusz 18

A “fénygyorsító” a következőképp működött: az egyik lemezkunyhóban egy erős ívlámpa fényét alulról ráirányították egy 16 oldalú forgó tükörre, majd onnan a villogó fény további precízen beállított sík- és konkáv tükrök rendszerén haladt végig a csőben oda vissza tízszer. A forgó tükör sebességét a fizikus addig állítgatta, míg a visszatérő fénysugár pont a forgó tükör következő lapjára esett be. Michelson az új mérések alapján úgy állapította meg, hogy a fény sebessége 299 774 km/s vákuumban, azaz a ma elfogadott 299 792 km/s-nál csupán 18-cal mért kevesebbet.

A 79 éves tudós élete utolsó kísérletsorozata volt ez, egészségi okokból a tervezett számú mérést sem tudta már végbe vinni, és eredményei publikálását már nem is érte meg. Az Astrophysical Journalban posztumusz tanulmányban jelent meg az új fénysebességi állandó.

Az “Albert Michelson-csővezeték” 1933-ban egy földrengés következtében megrongálódott, de később az irvine-i városvezetés megvásárolta és rendbe hozatta. Egyes szakaszait ma is vízelvezetőként, csatornaként használják a környékbeli farmok. A fény sebességének mérését természetesen más módszerekkel tovább folytatták a fizikusok, a jelenleg ismert 299 792 458 m/s értéket 1975-ben fogadták el egyezményesen.

