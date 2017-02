Errefelé, a nyugati világban sokan olyanok is utálják a Valentin-napi felhajtást, akiknek egyébként a szerelem terén nincs okuk panaszra. Mit szóljon akkor az, aki ráadásul magányosan szomorkodja végig a Szerelmes Ajándékok Akciós Vásárnapját? Dél-Koreában egyszerűbb a az egyedülállók helyzete, mert csak várniuk kell két hónapot, és összegyűlhetnek a társtalan társaikkal, hogy együtt fojtsák egy tál fekete szószos tésztába kollektív bánatukat. Április 14-én, a Fekete-napon ugyanis éppen ez történik.

A szokás neve és dátuma abból ered, hogy több távol-keleti országban a február 14-i Valentin-nap után, március 14-én tartanak egy Fehér-napot is. A nálunk is ismert első felvonás arrafelé arról szól, hogy a nők adnak ajándékot, méghozzá általában csokit a szeretett férfinak, egy hónappal később pedig utóbbiak viszonozzák a kedvességet. Dél-Korea ehhez csapott hozzá még egy harmadik ünnepnapot is egy újabb hónappal később.

Nemcsak a nap fekete ilyenkor, de az ünneplők, vagy inkább gyászolók maguk is feketébe öltöznek, és általában egy népszerű tésztaételt, a jajangmyeont eszik együtt – igen, azért, mert az erre kerülő sűrű szósz is fekete. De más alkalomhoz illő ételek is szóba jöhetnek, például a tintahaltintával feketített szusi. A lényeg, hogy mindenki részt vehet, akinek a hangulata is hasonlóan sötét a magánytól, és persze nem hiányozhatnak az alkalomhoz illő üzleti ajánlatok sem, mint a párkereső-szolgáltatás vagy pár éve az egyedül mozizóknak szervezett feketetészta-evő verseny.

A dél-koreaiak egyébként nem valentin-napi csokival gurigáznak, ha ünnepnapokról van szó. Ha már zsinórban három hónapban is kitaláltak valamit 14-ére, a maradék kilencet se akarták üresen hagyni. A Fekete-naphoz hasonló népszerűséget viszont egyelőre nem mindegyik marketingnaphoz sikerült köríteni. Pedig augusztusra esik például a Zöld-nap, amikor a pároknak erdőben sétálva kell olcsó szeszt inniuk zöld üvegből, ami mondjuk inkább úgy hangzik, mint egy tetszőleges szombat este a Népligetben, de ha egyszer sikerülne megnyerni a Green Dayt aznapra, az biztosan nagyot dobna az esemény rangján.

A komor feketeségen egyébként egy hónappal később, május 14-én enyhít valamelyest a Rózsa- vagy Sárga-nap, amikor a cégeknek lehetőségük nyílik egyszerre a pároknak és a szingliknek is alkalomhoz illő termékeket árusítani. A párok ilyenkor rózsát adnak egymásnak, míg az egyedülállók az áprilisinál jóval kevésbé lehangoló és reménytelibb sárga színbe öltöznek, és ezúttal egy tál currytől sárgálló rizsre gyűlnek össze sorstársaikkal.