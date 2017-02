Szívleállás miatt meghalt Neil Fingleton, egykori kosárlabdázó, akit a többség a Trónok harcából ismerhet. A 233 centiméteres színész csak 36 éves volt, de utolérte őt az óriásnövésűek tragédiája, a szíve nem bírta el a magasságával járó terhelést.

Az óriásnövésűeket sokszor csodabogárnak tartják, régebben főleg vándorcirkuszokban szerepeltették őket, később színházakban, filmekben játszottak és persze jó részük kosarazott is. Neil Fingleton is óriást játszott a Trónok harcában, a 224 centiméter magas André Roussimoff (művésznevén André, az óriás) profi birkózó és színész volt (őt A herceg menyasszonya című filmben láthattuk). Fingleton 2007-ben került a Guinness Rekordok könyvébe, mint az Európai Unió legmagasabb embere, egyben egyike volt a világ huszonöt legmagasabb emberének. A mostani rekorder a török Sultan Kosen 251 centiméteres magassággal.

Az óriástermet, szaknyelven gigantizmus egyáltalán nem természetes, a növekedési hormon gyerekkori túltermelődését hívjuk így. Az agyalapi mirigy általában egy jóindulatú daganat miatt túl sok növekedési hormont állít elő, ami miatt a gyerekek rendellenes növekedésnek indulnak. Az óriásnövésűeknek gyakran vannak egészségügyi problémáik. Mivel a látványos növekedést nagyon gyorsan érik el, gyerekkorukban gyakran fájnak a végtagjaik, zsibbadásra panaszkodnak, alvászavaraik lehetnek és fáradékonyság is jellemző rájuk.

Felnőtt korukra a csontképzés leáll, termetük nem nyúlik tovább, de a növekedési hormon miatt a csontozat átalakul. Főleg az arcon látványos az átalakulás: megnagyobbodik az orr, az állkapocs és a homlok is előreugrik. Az óriástermetűek hangja ilyenkor elmélyül, mert nagyobb lesz a gégeporcuk is. Végtagjaik hosszúak lesznek, hatalmassá nő a tenyerük és a lábfejük (ennek a jelenségnek akromegália a neve).

Az akromegáliás betegeknek növekszik a vérnyomásuk, cukorbetegségre, szív- és veseproblémára való hajlamuk. Sokuk gerince nem bírja a terhelést és a hirtelen növekedést, így súlyos gerincferdülés alakulhat ki náluk. A hormonok miatt a szívük is megnövekszik és a szívfunkció nagy mértékben romolhat. Végső esetben akár szívelégtelenség is jelentkezhet, mint Neil Fingleton esetében, de André Roussimoff is a szíve miatt halt meg álmában, 1993-ban.

A legmagasabb emberek listáját végignézve azt látjuk, hogy egy-két kivételtől eltekintve, mind nagyon fiatalon haltak meg. Sokan húszas éveik végén, de alig néhányan érték meg az ötvenéves kort. A világ legmagasabb ismert embere, a 272 centiméter magas Robert Wadlow egy elfertőződött seb miatt halt meg 22 évesen, a soron következő, John Rogan nem tudott lábra állni ízületmerevség miatt. A harmadik legmagasabb férfinak olyan súlyos volt a gerincferdülése, hogy nem is tudták pontosan megmérni magasságát.