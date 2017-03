Ha bárkinek annyit mondunk, hogy titokzatos háromszögek, mindenki a Bermuda-háromszögre gondol, pedig van annál sokkal érdekesebb példa is. Vegyük például az arizonai háromszögeket, melyeket a levegőből is jól lehet látni, ahogy azt a Google térképe is bizonyítja:

A képen látható háromszögből nem egy van, ha nézelődünk még a környéken, hármat-négyet biztosan össze tudunk számolni, és látszólag semmi értelmük nincsen azon túl, hogy valami furcsa jelrendszer segítségével összehangolják a támadó idegenek csapásmérő egységeit. És a vicc az, hogy aki ilyesmire tippel, az nem is lő nagyon mellé: a háromszögeknek valóban hadászati jelentősége van.

Egészen pontosan már csak volt, a második világháború befejezése után szerencsére már nem sok szükség volt rájuk. Ha valaki komolyabban nekiáll keresgélni, Arizona állam területén még vagy száz hasonló formát találhat, részben vagy egészben egész jó állapotban megmaradva annak ellenére, hogy jó 70 éve már nem az eredeti funkciójukat töltik be még akkor sem, ha történetesen használatban maradtak, és nem simán bezárták őket.

A fura háromszögek valójában betoncsíkok repülőknek, más néven kifutópályák (ma is tanultam valamit extra: vagy egy tucat olvasó mondta most magában azt, hogy na jó, megírom neki, hogy futópálya, nem kifutópálya). A második világháborúba 1941-ben belépett USA-ban Arizona lett a légierő egyik kiképzőközpontja, ezért számtalan ezt a célt szolgáló létesítményt húztak fel a környéken. A fő kiképzőbázisok Phoenix, Tucson, Kingman, Douglas és Yuma városa körül épültek fel, bár a felépülést itt nagyon visszafogottan kell kezelni: legtöbbször csak a le- és felszállást szolgáló csíkok voltak meg, a lehető legkevesebb kiszolgálóépülettel. A kifutópályák ugyanis csak azért voltak, hogy a kadétok gyakorolhassanak, és a lehető legegyszerűbben tudjanak minél nagyobb forgalmat bonyolítani különösebb irányítás nélkül. Ezért volt, hogy a leszállópályákat háromszög, illetve ritkábban négyzet alakban építették ki.

További érdekesség, hogy az egyik ilyen központ a Surprise nevű városka mellett volt. Az ember talán elcsodálkozik, hogy lehet egy városnak az a neve, hogy meglepetés, és azok tippelnek jól, akik azt gondolják, hogy azért, mert a város alapítói maguk sem hitték, hogy beindul a népvándorlás, és pont a környéken áll meg. Flora Mae Statler, a város 1938-as alapításának egyik főszereplője helyi történészek szerint pontosan azért választotta a Surprise nevet, mert „meglepte volna, ha város egy kicsit is kinőné magát”. Metropolisz épp nem is lett belőle, de 80 év alatt 125 ezres várossá nőtte ki magát az eleinte pár házból és egy benzinkútból álló település.