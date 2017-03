Lassan tíz éve, hogy a Wolverhampton Egyetem kutatói a brit humorcsatorna, a Dave kérésére összeállították az általuk ismert legrégibb viccek tízes toplistáját. A humortévé 2008. augusztus 2-án adta közre a gyűjtést a Live at the Apollo on Saturday night című műsorában, amit a híres stand-up komédiások, Lee Mack, Joan Rivers, Jack Dee, Marcus Brigstocke és Rich Hall részvételével rögzítettek a neves londoni színházban.

A Dave Történelmi Humorkutatás néven futó akadémikus projektet dr Paul McDonald a Wolverhampton Egyetem humorszakértője vezette, és egy sor tudós – nyelvészek, szociológusok, történészek – kapcsolódott be a kutatásba. A cél az volt, hogy megtalálják a világ tíz legöregebb írott viccét. Két hónapig tartott, mire átrágták magukat a témába vágó forrásokon, de végül előálltak a végső szakállasvicc-toplistával.

A kritérium az volt, hogy a kérdéses írott szövegnek legyen tiszta viccszerkezete, azaz álljon egy rövid felvezetésből és egy jól meghatározható poénból. Ezzel a követelménnyel egészen az ókorba, időszámításunk előtt 1900-ig sikerült visszamenni az időben, és megtalálni a legidősebb viccet.

A világ legöregebb feljegyzett vicce pedig a következő sumér, agyagtáblába vésett ó-babilóniai találós kérdés:

Mi az, ami időtlen idők óta nem történt? Hogy egy fiatal nő férje ölébe szellentsen.

Most kicsit hagyunk időt, hogy mindenki kinevethesse magát, mielőtt a második legöregebb humorbombával folytatnánk.

Nos, a második legöregebb írott vicc Egyiptomból származik, i.e. 1600-ból, és a következőképp szól (képzeljük magunkban, hogy egy piramisépítésben elfáradt kőfaragó meséli otthon feleségének):

Hogy lehet feldobni egy unatkozó fáraót? Egy hajónyi halászhálóba öltözött, meztelen lányt indítasz útnak a Níluson, és arra biztatod a fáraót, hogy menjen halászni.

A legidősebb brit vicc pedig a X. századi Exeter Kódexből való:

Mi csüng egy férfi hasánál, amit folyton bele akar dugni egy lukba, ahol gyakran megfordult már? A kulcs.

Igen, tényleg nehéz elhinni, hogy a legendás, Monty Python nevével fémjelzett brit humor valahonnan innen indult.

"A vicceknek sok változata született az idők során, kérdés-felelet formában vagy szellemes szólásként, esetleg találós kérdésként. De mindben közös, hogy kifigurázzák a tabukat és némiképp lázadók" – összegezte tapasztalatait Paul McDonald, és hozzátette: a kutatás során bebizonyosodott, hogy a mai viccek bár hatalmas fejlődésen mentek át, gyökereik a legrégibb korokig nyúlnak vissza.