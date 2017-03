A Fehér Ház sajtótermét mindenki ismeri, ez az a hely, ahogy az amerikai elnök szóvivője – vagy néha maga az elnök – fogadja az újságírók kérdéseit. Azt azonban kevesen tudják, hogy a terem egy uszoda felett áll.

A 15 méteres medencét Franklin Delano Rooseveltnek építették az 1930-as években. A kerekesszékbe kényszerült elnök ugyanis nagyon szeretett úszni. Az amerikai elnök rezidenciáját virtuálisan bemutató múzeum szerint az akkori technika csúcsa volt az uszoda, víz alatti fényekkel, szűrőkkel, fertőtlenítőkkel.

Fotó: Knudsen, Robert L. / jfklibrary.com

Franklin Delano Roosevelt 1921-ben deréktól lefele megbénult, valószínűleg járványos gyermekbénulás miatt. Az uszodát egészségügyi okokból építették meg neki a volt mosószoba helyén. Roosevelt szinte minden nap úszott itt, követte példáját Truman és Kennedy is. John Kennedy még úszóversenyeket is rendezett a kabinettagok között.

Richard Nixon azonban nem szeretett úszni, ő inkább bowlingpárti volt, és a hetvenes években meg is szüntette a medencét, hogy helyet csináljon a modern sajtószobáknak. Egészen addig ugyanis nem volt külön helyük a Fehér Házba beengedett újságíróknak, az interjúkat a folyosókon vagy az irodákban készítették. A ma ismert sajtótermet is Nixon építtette a régi uszoda fölé.

Az uszodát azóta sem használták, de még mindig ott van a sajtóterem alatt. Hillary Clinton állítólag még First Ladyként felvetette, hogy felújíthatnák, a sajtószobát pedig elköltöztethetnék valahova máshova, de a terv nem jutott el a megvalósításig. Egészen a sajtóterem 2006-os felújításáig egy csapóajtón lehetett lejutni a volt uszodába, most azonban apró lépcsősor vezet le. Most a volt uszodában tárolják a kommunikációs eszközöket. A teremnek állítólag még ma is klórszaga van.

A sajtóterem alatti uszodát tehát nem újították fel azóta sem, de 1975-ben Gerald Ford elnök építtetett egy nyitott uszodát. Az őt követő elnökök és családtagjaik pedig lelkesen használták is. Barbara Bush például gyakran úszott benne, de Hillary Clinton is sokszor használta.