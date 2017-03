J. Paul Getty amerikai milliárdos a nevét viselő családi olajvállalat vezetője és a maga korában a világ leggazdagabb embere volt. És legendásan fukar. A londoni birtokára például pénzbedobós telefont szereltetett be, nehogy elharapózzon a személyzet ingyentelefonálgatása az ő kontójára. De a megítélésén a legnagyobb foltot minden bizonnyal az unokája elrablása körüli hercehurca ejtette.

Az unokát, J. Paul Getty III-at 1973-ban, 16 évesen rabolták el. Akkoriban Rómában élt, ahová eredetileg azért költöztek, mert az apja, J. Paul Getty II a családi olajvállalat olaszországi vezetője lett. Később az apa Londonba költözött, de a legfiatalabb JPG az olasz fővárosban maradt, ahol bohém életet élt, night clubokba járt, tüntetéseken vett részt, ékszerek és festmények készítéséből élt.

A fiú 1973. július 10-én tűnt el. Két nappal később addigra elvált anyja, Gail Harris kapott egy váltságdíj-követelő levelet, eszerint az emberrablók 17 millió dollárt követeltek. Eleinte azonban a rendőrség nem hitt abban, hogy a fiút valóban elrabolták, inkább arra gyanakodtak, hogy ő maga akarhat így pénzt kicsikarni a gazdag rokonságtól. Pedig a rablók még azt is nagy előzékenyen felajánlották, hogy egy levágott ujjal bizonyítják a helyzet komolyságát.

Getty, de nem túl give-y

Amikor a szülők végre elhitték, hogy a gyereküket elrabolták, a dúsgazdag nagypapához fordultak, mert az apa a második felesége pár évvel korábbi halála után visszavonult Londonba, és nem volt elég pénze, hogy fizessen. Az öreg Getty viszont rövid úton lepattintotta a segítséget kérő családot.

Ha most fizetek akár egy pennyt, 14 elrabolt unokám lesz

– magyarázta, miért gondolta rossz ötletnek, hogy beadja a derekát.

Sose derülne ki, mi lett volna a többi 13 unokával, ha a nagypapa rögtön fizet, de annak az egynek, akit tényleg elraboltak, három hónappal később az emberrablók levágták az egyik fülét, egy hajtincsével együtt borítékba rakták, és elküldték egy római újságnak. Szerencsétlen fiú helyzetét tovább súlyosbította, hogy az olasz posta éppen akkoriban fogott sztrájkba, késleltetve a küldemény célba érését. Később egy másik újságban egy fotó is megjelent a megcsonkított fiúról, egy általa írt segítségkérő levéllel együtt.

Fotó: Wikipedia J. Paul Getty III, miután elengedték az emberrablók, és a róla készült egyik utolsó kép.

Ebben a körben viszont a bűnözők is lejjebb adtak az igényeikből, és az eredeti 17 milliónál jóval kevesebbel, már 3 millió dollárral is beérték. Ezt már a nagypapa is hajlandó volt kiperkálni – mármint ebből 2,2 milliót, ugyanis ennyi volt a maximum összeg, amelyet még le tudott vonni az adóalapjából. Aki ebből arra következtetne, hogy az olajmágnás egy szívtelen szörnyeteg volt, megnyugtathatjuk, hogy a legidősebb Getty a maradék 800 ezer kifizetésében se hagyta magára a fiát: kölcsön adta neki a pénzt, potom 4 százalékos kamatlábbal.

A fiú végül öt hónappal később, december 15-én szabadult, megcsonkítva, alultápláltan és összetörve. Az anyja kis idő elteltével rávette, hogy hívja fel a nagypapát, és köszönje meg neki a segítséget. A fiú telefonált is, de az öreg nem volt hajlandó a telefonhoz menni, hogy beszéljen vele. Talán attól tartott, hogy ha felveszi a telefont, hirtelen 14 unoka fogja egyszerre hívogatni.

Végül kilenc emberrablót fogtak el, de csak kettőt ítéltek el, a többieket – köztük a calabriai maffia fejét – bizonyíték híján szabadon engedték. Az öreg Getty később a többi unokája védelme mellett általánosabb elvi okkal is magyarázta, miért nem akart fizetni. Szerinte azzal, ha eleget tesz a bűnözők követeléseinek, felbátorítja őket, és végső soron hozzájárul a törvénytelenségek és az erőszak terjedéséhez a világban.

JPG III élettörténete a továbbiakban se fordult sokkal vidámabbra. Megházasodott, gyereke született, inni és drogozni kezdett, majd 1981-ben túladagolás miatt sztrókot kapott. Ettől részlegesen lebénult, megnémult és részben meg is vakult. Így élt még további harminc éven át, végül 2011-ben, 54 évesen és elváltan halt meg londoni otthonában.

Az emberrablás története egyébként épp mostanában keltette fel két nagy rendező érdeklődését is: Ridley Scott az anya szemszögéből, Natalie Portman főszereplésével készítene belőle filmet, Danny Boyle pedig egész tévésorozatot forgat a Getty-család történetéről, ennek az egyik évada teljes egészében az emberrablásról fog szólni.