A népi bölcsesség szerint a kóla remek fogamzásgátló, mert spermicid, vagyis spermaölő hatású, ezért előszeretettel használták szex utáni hüvelyöblítésre, például a tiszta vízben nem éppen bővelkedő Afrikában, de egy időben a nyugati világban is.

A Snopes szerint a Coca Cola és a déli államokban a Dr Pepper fogamzásgátló hatása Amerikában is legalább az ötvenes évek óta a köztudatban van. A népszerűségét annak köszönhette, hogy akkoriban nem nagyon volt még általánosan elérhető a megbízható és megfizethető fogamzásgátlás, a szénsavas üdítők pedig olcsó alternatívának tűnhettek. És praktikusnak is, mert a felrázott kólásüveg nyakát a vaginába helyezve, a kólát könnyedén el lehetett juttatni a rendeltetési helyére.

Három harvardi kutató még 1985-ben gondolt egyet, és laboratóriumi körülmények közt is megnézték, van-e ennek bármi alapja. Ez volt az első ilyen jellegű vizsgálat, és a jó tudósok arra jutottak, hogy a kóla tényleg képes végezni a spermával. A kísérleteik alapján főleg a Diet Coke bizonyult kiváló spermicidnek, de az eredeti Coca Cola is szépen helytállt, ötször jobb spermaölő teljesítményt nyújtva, mint az új recept alapján akkoriban piacra dobott, de gyorsan megbukott New Coke. Az eredményeikről egy rangos folyóiratnak, a New England Journal of Medicine-nek küldött levélben számoltak be.

Későbbi kutatásoknak viszont nem sikerült igazolnia a kóla spermaölő hatását. Pedig próbálkoztak becsülettel, sőt a Coca Cola mellett a Pepsit is tesztelték, de rendre arra jutottak, hogy a kóla nem különösebben veszélyes a spermára, ami nem is meglepő, hiszen semmilyen olyan anyagot nem tartalmaz, ami ezt indokolná.

Ami viszont igazán fontos a történetben, hogy még ha tényleg kegyetlen spermagyilkos volna, a kóla akkor se lenne jó fogamzásgátló, ugyanis mire egyáltalán követhetné a spermiumokat, jó részük már amúgy is elérhetetlen távolságban járna. Ezt egyébként az 1985-ös kutatás is kimondta, vagyis attól függetlenül, hogy azóta is igazolatlanul arra jutottak, hogy a kóla kémcsőben megöli a spermát, élesben már ők sem tartották fogamzásgátlásra alkalmas módszernek a kólazuhanyt. Hüvelyöblítésre pedig már csak azért sem érdemes használni, mert a cukortartalma remek terepet biztosít a gombás fertőzések kialakulásához. Bár közvetetten ez tényleg meggátolhatja a teherbeesést, mert hogy magát a szexet is.

Összességében tehát elmondható, hogy a kólának semmi hatása nincs a spermára. A terhességmegelőzéshez legfeljebb annyival járulhat hozzá, hogy könnyebb vele lenyelni a fogamzásgátló tablettát.