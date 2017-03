Made in Germany, azaz készült Németországban. Már az angol nyelv is sejteti, hogy ezt a megjelölést nem Németországban, hanem angol nyelvterületen találták ki. Így is van: az angolok így akarták megkülönböztetni a minőségi hazai árut a silány német importszeméttől.

A British Merchandise Act részeként elfogadott törvény kimondta, hogy a német importárut Made in Germany címkével kell megjelölni. A törvényjavaslat azt célozta, hogy az angol árut veszélyeztető külföldi termékeket elkülönítsék, arra ösztönözve a brit vásárlókat, hogy vegyenek hazai terméket. A törvényt 1887. augusztus 23-án fogadta el a brit parlament: ettől fogva minden importőrnek jelölnie kellett az árun a termék származási helyét.

A protekcionista javaslatban érződik egy kis birodalmi arrogancia; a törvényhozás úgy spekulált, hogy a német áru a közgondolkodásban a silány áru megfelelője. Az angolok joggal félthették a szászországi gépgyártásból vagy a solingeni evőeszközgyártásból származó termékek piacát az importtól.

Viszont a német gépgyártás már akkor is magasabb színvonalú volt, mint az angol, a vásárlók meg nem voltak olyan hülyék, hogy ezt ne vegyék észre.

A megbélyegzésnek szánt címkéből minőségbiztosítási pecsét lett.

A német áru, különösen a német gépgyártás termékei Anglia-szerte népszerűvé váltak. Ez így is maradt az első világháború kitöréséig, amikor a britek által ellenőrzött piacokon tilos volt Németországban gyártott terméket árusítani. De addigra a származási hely feltüntetése az egész világon elterjedt. A japánok például igen hamar átvették a módszert: ragaszkodtak hozzá, hogy a szomszédos rivális nagyhatalom, Kína összes termékén jelöljék az áru származási helyét.

Werner Abelshauser, a Bielenfeldi Egyetem gazdaságtörténésze szerint a protekcionizmus mindenhol hasonló mintát követ: először mindenki megijed a konkurenciától, a másolóktól és az ötlettolvajoktól, de egy ponton rá kell ébredniük, hogy valójában attól félnek, hogy nem tudják tartani a lépést a riválisaikkal.

A Made in Germany azóta a minőségi áru szinonimája. A második világháború után az Egyesült Államokban rájöttek, hogy a németeknek nem a tömeggyártás, hanem a fejlett gépipari technológiára épülő minőségi munka az erősségük. Nem véletlen, hogy Amerikában nem a detroiti autógyárakban készült autócsodákat kedvelik a legjobban, hanem a BMW és a Mercedes legújabb modelljeit, meg a német autóipar más csúcsteljesítményeit. És a németeknek általában nem a fejlődő országok, hanem a tehetős nemzetek a legfontosabb kereskedelmi partnereik.