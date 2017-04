A férfiak és nők inge és blúza nemcsak szabásában különbözik egymástól, hanem abban is, hol van rajtuk a gomb. Nézze meg az ingét! Ha felveszi, a férfiaknál a jobb oldalon találhatók a gombok, a nőknél a bal oldalon. Nem nagy különbség, lehet, hogy sokaknak fel sem tűnt, mégis különbség.

Ráadásul homályba vész ennek kialakulása, csak elméletekkel találkozunk magyarázatként. Valószínűleg volt valami, ami alapján elterjedt az egész világon, és ezt az okot a nyugati civilizációban kell keresni, itt használtak először gombokat tömeggyártásban is. Az első gombok már a bronzkorban megjelentek, de akkoriban inkább díszítő funkcióik voltak, az első mai értelemben vett gombok Németországban jelentek meg a 13. században és viszonylag hamar terjedtek el Európában.

A férfigombok helyére egyszerűbbnek tűnik a magyarázat: a fegyver. Mivel a gombok eleinte a tehetősebb férfiak ruháin jelentek meg, fontos szempont volt, hogy melyik kezükkel tudják gyorsan lecsatolni a felöltőt harc vagy párbaj esetén. Mivel többségben vannak a jobbkezesek és a fegyvert is jobb kezükkel forgatták akkoriban, logikusnak tűnhetett, hogy a szabadon maradó bal kézhez igazítsák a gombok helyzetét.

Egy másik lehetséges magyarázat is a harchoz kapcsolódik, a középkorból, amikor még pajzsot is hordtak a katonák. Mivel a kardot, tőrt a jobb kézben tartották, bal kezükben volt a pajzs. Felsőtestük bal része is előrébb volt, hogy pajzsos kezük védje testüket, így fontos szempont lehetett, hogy az ellenfél tőre ne akadjon be, ne csússzon a gombok közötti résbe.

De ha egyszer bevált a jobb oldali elrendezés, miért vannak a nők ruháin a másik oldalon a gombok? Erre is több elmélet létezik. Az egyik a szabadon lévő kéz problémája, pont, mint a férfiaknál. De amíg ott a fegyverekkel magyarázták, itt a csecsemőkkel. A jobbkezesség miatt a nők a bal kezükben fogták a gyereket, hogy domináns jobb kezük szabadon maradhasson. Ezért vannak a bal oldalon a gombok, hogy a kigombolt ruharészt jobbra lehessen húzni, például szoptatásnál.

Egy másik elmélet a lovaglással magyarázza a dolgot. A nők féloldalasan ülték meg a lovat, és a női nyergeket úgy alakították ki, hogy a lábak menetirány szerinti bal oldalon voltak, vagyis a felsőtest jobb oldala volt elől. A magyarázat szerint azért tették bal oldalra a gombokat, hogy a gombok közötti résen keresztül kevesebb por, hideg jusson be.

Vannak, akik azt állítják, hogy szimpla rosszindulat a különbség oka. A ruházati praktikák az iparosodás korában rögzültek, és ekkoriban indultak útjára a korai női mozgalmak. Elképzelhető, hogy a konzervatív ruhagyártók ezzel is jelezni akarták a két nem különbségét? Azért ez nehezen hihető.

A legelterjedtebb és legésszerűbb magyarázat inkább az, hogy a gombok eleinte még drága ruhadarabokon jelentek meg, emiatt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A tehetősebb nőket pedig szolgák öltöztették, akiknek jobban kézre állt, ha a bal oldalon voltak a gombok. Mivel a divat akkoriban is úgy működött, ahogy manapság, hogy a luxusházak diktálták a trendit, amikor ezek a gombos ruhadarabok elterjedtek a szegényebbek körében, követték a mintákat. A gombok a bal oldalon maradtak.