Lassan a végéhez közeledik az idei nagyböjt szezonja, aminek az egyik fontos szabálya, hogy hamvazószerda és húsvét között péntekenként a hívők nem ehetnek húst. Ez a vallásos gyakorlatban a a bűnbánatot, a megtisztulást és az áldozatvállalást szimbolizálja, amivel a hívők Jézus feltámadásának ünnepére készülnek fel. Halat viszont szabad enni, bár táplálkozási szempontból nem sokban különbözik más állatok húsától, de történelmileg úgy alakult, hogy az egyház mégsem tekinti húsnak.

Valamint a hód húsát sem. A hód ugyanis a katolikus egyház szerint hal, így meg lehet enni böjt alatt.

A fura szabály gyökerei a 17. századig húzódnak. Akkoriban Észak-Amerikában rengeteg volt a hód, egyes becslések 400 millióra teszik a számukat (ma 6 és 12 millió közé becslik a populációt). Az őslakosok az állatokat a húsukért és a prémjükért vadászták, az utóbbi iránti kereslet pörgött fel egészen brutálisan az európai telepesek érkeztével. Ebből fakadóan, főleg az északi területeken, Kanada és Alaszka környékén a hódhús fogyasztása az 1600-as évekre általánosan elterjedtté vált az indiánokon és eszkimókon túl is.

Erre rímelve a quebeci püspök kezdeményezte az egyháznál, hogy a hódot nyilvánítsák hivatalosan hallá, elvégre jól úszik, és sok időt tölt vízben. És bár ezt mai szemmel a halság szükséges, de nem elégséges feltételének tartanánk, a püspök sikerrel járt, és belobbizta a hódot a böjt alatt fogyasztható ételek közé, az újvilág telepeseinek nagy megelégedettségére. Egészen hasonló logika mentén egyébként a vízidisznóként is ismert dél-amerikai kapibara is halnak számít vallási szempontból, annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy óriási, egy méteresre és 60 kilósra is megnövő tengerimalac (mini-maistanultamvalamit: a kapibara a legnagyobb élő rágcsálófaj).

Bár nem tiszta, hogy az egyházi szabályozás csak az Észak-Amerikában honos hódfajra, a Castor canadensisre érvényes, vagy a Magyarországon is élő eurázsiai hódra (Castor fiber) is, utóbbi megevését semmiképpen nem ajánljuk se böjt alatt, se azon kívül, ugyanis hazánkban védett állatfajnak minősül. Az észak-amerikai hód azonban nem az, a húsát meg is lehet vásárolni egzotikus konyhai alapanyagokra szakosodott boltokban. Nem olcsó: a csontos hódcombot (darabja kb. 2 kiló) 160 dollárért, vagyis kb. 46 ezer forintért adják. Az Amazonon kapható olcsóbb, konzerv verzióban is, bár némileg zavaró, hogy a kutyakaják közé kategorizálják.