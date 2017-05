A világ összes városa közül Hongkongban van messze a legtöbb felhőkarcoló, ha a hivatalos definíciót vesszük (legalább 150 méter), akkor 314 darab, ha a 100 méternél magasabb házakat, akkor több mint 2700. Nem csak a mennyiségük miatt érdekesek ezek, hanem mert sokan vannak közöttük, amelyek egészen furán néznek ki: úgy középtájon egy-egy hatalmas, 4-5 emeletnyi lyuk tátong rajtuk. A magyarázat a különleges építészeti megoldásra meghökkentő:

a lyuk azért kell, hogy átférjenek rajta a sárkányok.

Kínában nagy hagyománya van a feng shui "tudományának", ami nagyjából arról szól, hogy hogyan helyezzük el a térben a dolgokat, hogy az ne zavarja a misztikus energia, a csí áramlását. Bár hivatalosan a hatvanas évek óta be van tiltva az országban, sokan hisznek benne, és használják a feng shui elveit építkezésnél vagy lakberendezésnél. Hongkongban viszont, ahol az ősi hagyományokat nem korlátozza a kommunista államhatalom, valósággal tombol a feng shui divat. Még törvény is van rá, hogy ha valakinek az ingatlanában csí-problémát okozott egy állami beruházás, az kompenzációra jogosult. A sajtóbeszámolók szerint a Shenzen és Hongkong közti szuperexpressz vasútvonalának építése során (ez most is zajlik, 2018 végén adják át) 17 alkalommal fizetett az állam a csí-károsultaknak, millió dolláros nagyságrendben. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az ilyen pénzt általában nem zsebre teszik az érintettek, hanem a Tun Fu nevű tisztító rituáléra költik.

A felhőkarcolók tervezésekor is szempont a feng shui, elvégre egy száz méteres beton monstrum már ránézésre is könnyen az útját tudja állni az energiák áramlásának. A feng shui mesterei szerint Hongkong ráadásul földrajzilag is különleges helyzetben van, pont a szárazföldön levő, erdőségekkel borított hegyek, és az óceán között. A hagyományok szerint a parton sárkányok élnek, és nem szabad eltorlaszolni az útjukat, ha a tenger fölé akarnak kirepülni, mert az egyrészt zavarja a feng shuit, másrészt meg a Trónok harca óta tudjuk, hogy úgy általában mennyire praktikus egy sárkány útjába állni.

Hát, ezért lett szokás Hongkongban lyukasra építeni a felhőkarcolókat - hogy a lyuk mérete szimbolikus, és csak az energia áramlásához kell, a sárkány meg csak metafora, vagy a tényleg a legendás lények szárnyfesztávolságához lett igazítva, nem teljesen tiszta. De mivel a város a mai napig áll, és nem égették hamuvá a sárkányok, tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy az ötlet fényesen bevált.