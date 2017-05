Madaraknál és más állatoknál is megfigyelték azt a különleges viselkedést, hogy rovarokkal – leginkább hangyákkal – dörzsölik be a testüket, ahogy mi használjuk az aloe verás krémet és más kenceficéket.

Egyes fajok szétnyomják a hangyákat a csőrükben, és úgy terítik szét a nedveit a testükön, mások porfürdőzésre hasonító mozdulatokat tesznek a hangyabolyokban.

Ez egyfajta természetgyógyászati praktikának számíthat az állatoknál.

A rovarok ugyanis rovar-, gomba- baktérium- és atkaölő vegyületeket tartalmaznak, ilyen például a hangyasav is. Több mint kétszáz madárfajról lehet tudni, hogy hangyával dezodorozzák magukat, és ugyanezt a viselkedést mókusoknál és más állatokfajoknák is megfigyelték.

A tudósok azt is megfigyelték, hogy a hangyázás csak akkor történik meg, amikor a hangyáknak teli van a savtartójuk. Amikor kísérletekben eltávolították a savat a hangyákból, a madarak nem foglalkoztak velük.

Hangyákkal "dezodoráló" fekete drongó (Dicrurus macrocercus)

Persze az is felmerült a kutatókban, hogy nem feltétlenül gyógyászati céllal használják a hangyákat, hanem bizonyos esetekben azért is, hogy a kellemetlen hangyasav eltávolításával fogyaszthatóbbá tegyék őket. Bőrnyugtató fürdőolajként is működhet a hangyasav, amit főleg tavasszal és nyáron használnak a madarak, amikor levedlik a tollaikat, és újakat növesztenek.