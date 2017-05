Nehéz eldönteni, hogy Elvis Presley hangja vagy haja volt dúsabb és bársonyosabb. A pop két másik királya, Michael Jackson és Zámbó Jimmy csodálatos hajkoronákkal parádézott, de Elvis lezselézett sérója egy egész generáció ízlésére nyomta rá a bélyegét. Még a sokadik epigonjai is számíthattak a világsikerre.

Pedig Elvisnek nem fekete volt a haja, hanem szőke.

Kim Adelman, a Girl's Guide to Elvis szerzője a könyvében írja, hogy a Király eredeti hajszíne homokszőke volt, de koromfeketét akart. Amíg Elvis a hadseregben volt, készült róla pár fotó. Bár a fekete-fehér felvételeken nem annyira feltűnő, de észrevehető, hogy milyen volt szőkesége.

Elvis frizuráját Larry Geller tartotta karban. Geller 1964-ben nyitotta az első férfi fodrászatát West Hollywoodban. A vendégköre olyan sztárokból állt, mint Marlon Brando, Steve McQueen vagy Rock Hudson, Geller mégis otthagyta a fodrászatot, hogy egyetlen kuncsaftnak szentelje az életét: Elvis Presley-nek. Geller mosta, festette, vágta és fésülte a Király haját. A koncertek előtt is ő fazonírozta, és forgatások alatt ő figyelt rá, hogy Elvis haja mindig ugyanúgy álljon a különböző jelenetekben.

Geller azt is elmesélte, milyen készítményekkel kezelte a Király frizuráját. A saját, később piacra dobott márkás hajápoló szereit is az ő haján kísérletezte ki. Elment egy biotermékeket árusító üzletbe, vett egy sima sampont, azt összekeverte néhány vitaminkapszulával, 99 százalékos tisztaságú aloe verával és más növényekkel, majd összerázta, és kész is volt. Ezzel mosta Elvis haját. És ő nem is szabott neki kikötést, csak egyetlenegyet:

Azt csinálsz a hajammal, amit akarsz, de arra az egy dologra figyelj oda, hogy meg akarom tartani!