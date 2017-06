A Pentagon nem egyszerűen az amerikai védelmi minisztérium főhadiszállása, az ötszög alakú épület egyben a világ legerősebb nagyhatalmának egyik legismertebb ikonja is. Az viszont kevésbé köztudott róla, hogy kétszer annyi vécét építettek bele, mint amennyit az ott dolgozók száma indokolt volna.

A magyarázat nem az, hogy a védelmi minisztériumi munkával az átlagosnál nagyobb emésztőrendszeri aktivitás jár, hanem hogy az extra mosdókkal akartak a tervezők betartani az építkezéskor érvényes szegregációs törvényeket. A második világháború alatt, 1941-ben építeni kezdett, majd 1943-ban átadott Pentagon ugyanis Virginia államban található, ahol akkoriban törvény írta elő, hogy a fehéreknek és a feketéknek külön nyilvános mosdó építendő.

A faji megkülönböztetés egyébként már a Pentagon építése alatt, a munkások között is fennállt. 40 százalékuk fekete volt, és a háború által előidézett munkaerőhiány miatt közülük többen kaptak a szokásosnál magasabb beosztást, ami sok fehér munkásnak nem tetszett, ez pedig folyamatos feszültséghez és konfliktusokhoz vezetett. Természetesen ők is külön mosdókat használtak.

Az építkezést az a Leslie R. Groves felügyelte, aki az atombombát kifejlesztő Manhattan terv katonai vezetője is volt. Ő utasította a tervezőket a szegregált mosdók kivitelezésére 1942-ben, méghozzá a vonatkozó virginiai törvény értelmében.

Csakhogy a helyzet nem volt olyan egyszerű, mint ahogy Groves értelmezte. A törvény valóban előírta a fehérek és feketék szegregálását nyilvános helyeken, de Franklin D. Roosevelt elnök az előző nyáron írt alá egy rendeletet a védelmi területen dolgozók faji, vallási és nemzetiségi diszkriminációjának tiltásáról. Ráadásul a virginiai kormányzó átadta a Pentagon területe fölötti joghatóságot a védelmi minisztériumnak (pontosabban az egyik akkori jogelődjének, a hadügyminisztériumnak). Hogy mindez csak elkerülte-e a döntéshozók figyelmét vagy direkt nem foglalkoztak vele, máig nem világos.

A dupla mosdók végül valóban megépültek, minden emeleten négy kapott helyet, hiszen a rasszokon belül a nemeknek is külön vécét kellett kialakítani). 1942 májusában maga Roosevelt is meglátogatta az építkezést, és meg is volt elégedve a munkálatok haladásával. Értetlenül fogadta viszont a rengeteg vécét, amelyekre végül fel se kerültek a tervezett “fehérek” és “feketék” feliratok. Maguk a mosdók még ma is állnak, így a Pentagonra ma nemcsak a szegregáció nem jellemző, de a szabad vécére váró sorok sem.

Bár a későbbi filmes ábrázolások szeretnek erről megfeledkezni, az amerikai hadsereget csak 1948-ban, vagyis évekkel a háború vége után deszegregálták, amikor Harry Truman elnök rendelete kimondta, hogy minden katonát egyenlő bánásmód illet “rasszra, színre, vallásra és nemzeti származásra való tekintet nélkül”.