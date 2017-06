Világéletünkben azt tanultuk, hogy a víz az élet alapja, testünk legalább 60 százaléka víz. Mégis vannak olyanok, akiknek óriási fájdalmat okoz, ha vízzel érintkeznek. Még akkor is, ha ez a saját izzadságuk.

Aquagenic urticaria a betegség neve, allergiaként írják le, de nem igazi allergiás reakció, amit a víz vált ki ezeknél az embereknél. A nagyon ritka betegség 230 millió emberből egyet érint, vagyis annyira ritka, hogy az egész világon nagyjából 32 beteg lehet. Ebben a betegségben szenved a BBC által megkérdezett Rachel Warwick is.

Ha a nő vizet iszik, torkán vörös csík jelentkezik. Ha víz éri a bőrét, égető, viszkető vörös kiütésekkel lesz tele. Ezek a kiütések csak percekkel, néha órákkal a vízzel való érintkezés után tűnnek el végleg, így nagyon kell vigyáznia.

Az orvosok, kutatók egyelőre nem tudnak mit kezdeni a betegséggel, csak elméleteik vannak, mi okozhatja. Az egyik elmélet szerint amikor a víz érintkezik a bőr külső felületével, ahol többnyire elhalt bőrsejtek vannak, azok valamiféle mérgező összetevőt bocsátanak ki, ami kiváltja az immunreakciót. Egy másik elmélet szerint a víz egyszerűen belemossa a kémiai anyagokat a bőr mélyebb rétegeibe, és ott váltja ki az immunreakciót.

Az ijesztő reakciót bármilyen hőmérsékletű víz kiváltja. A betegségben szenvedőknek teljesen át kell rendezniük életüket, amikor a kór jelentkezik (Rachel Warick 12 évesen tudta meg, hogy vízallergiás, de olyan eset is ismert, amikor valaki szülés után lett beteg). A fürdés például kínnal jár, állandó hőmérsékleten kell élnie, hogy ne izzadjon a bőre, mert ugye az is kiütéseket okoz. Nem érheti eső vagy hó, nem érintkezhet más ember izzadt bőrével sem, nem sírhat, nem csókolózhat, de nem is sportolhat. Nem ihat vizet vagy olyan folyadékot, ami irritálja. Warick például tejet ihat, azt mondja, sokat is iszik.

A betegségre nincs gyógymód, csak úgy lehet kezelni, hogy a betegek kerülik azokat az italokat és ételeket, amelyek kiváltják az immunreakciót. Enyhíteni tudják csak a tüneteket, de ez sem veszélytelen, a szteroidoknak és antihisztaminoknak ugyanis hosszútávú mellékhatásaik vannak.