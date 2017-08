Ugyan a Shrek-filmeket készítő Dreamworks stúdió sosem ismerte el – de nem is tagadta –, hogy a figurát az 1930-40-es években aktív francia pankrátorról, Maurice Tillet-ről mintázták volna, a hasonlóság annyira szembetűnő, hogy kizárt dolog, hogy véletlenről lenne szó.

Fotó: Twitter

Az ügyben konkrétum sosem hangzott el, a legközelebbi információ, miszerint a Dreamworks valóban Tillet-t mintázhatta meg az ogre formájában, egy meg nem erősített állításokat tartalmazó blogbejegyzésben található: egy rajzoló, aki a Shrek készítése idején a Dreamworksnél dolgozott, több pankrátor képét is kitette az irodája falára, köztük a Svéd Angyal, az Ír Angyal és a Francia Angyal fotóját is – utóbbi nem más, mint Maurice Tillet, de hogy miért is nevezték így, arról kicsit később.

Az pedig, hogy a Tillet-ről készült, a fotókon túl az egyetlen nyilvánosan fellelhető mellszobor is megerősíti: a birkózó egy kiköpött ogre, ráadásul a szobornak még zöldes beütése is van.

Tillet élete egyébként maga is filmet érne. A pankrátor 1903-ban, az Orosz Birodalomban, az Urál lábánál született, ahol francia állampolgárságú szülei dolgoztak, anyja tanárnőként, apja vasúti mérnökként. Tillet apja fiatalon meghalt, így anyja nevelte a 17 (más források szerint) 20 éves koráig teljesen átlagos kinézetű fiút.

Fotó: Twitter

Későbbi becenevét, a Francia Angyalt is ekkor kapta, gyerekként ugyanis angyalarca volt. Egészen addig, míg el nem kezdtek mutatkozni rajta az akromegália tünetei – ez egy olyan betegség, ami a növekedési hormon túltermelődésével, és a csontozat rendellenes túlnövekedésével jár. Jellemzően az arcon, a kezeken és a lábakon láthatók leginkább a tünetek, így volt ez Tillet esetében is.

Tillet eredetileg ügyvéd szeretett volna lenni, de betegsége megakadályozta ebben, így a francia haditengerészetben szolgált. 1937-ben Szingapúrban találkozott egy pankrátoredzővel, aki meggyőzte, hogy kezdjen birkózni. Sikerrel is járt, Tillet két évig Franciaországban és Angliában vállalt meccseket, majd a második világháború miatt Amerikába, egészen pontosan Bostonba költözött.

Itt fedezte fel egy promóter, aki hatalmas lehetőséget látott benne, és miután az első meccsén óriási tömeg gyűlt össze, hogy lássa a meglehetősen szokatlan kinézetű Francia Angyalt. Rövid úton szupersztárt csinált belőle, és 19 hónapon keresztül veretlenül hozatta le vele a meccseit. 1940 és 1942 májusa között az American Wrestling Association nehézsúlyú bajnoka volt, sikerét jól mutatja, hogy a következő években legalább 10 pankrátor választotta magának az Angyal becenevet (volt orosz, svéd, szupersvéd, kanadai, lengyel, cseh, arany, fekete, fehér, ír, stb).

1945-től folyamatosan romlott Tillet állapota, ekkor már elvállalt olyan meccseket is, amiken ki kellett kapnia, végül 1954. szeptember 4-én, érrendszeri betegség miatt halt meg.