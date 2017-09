A grapefruit elég különleges gyümölcs: az 1750-es években, valószínűleg természetes kereszteződéssel jött létre a jamaicai édes narancs, és az Indonéziában honos pomelo hibridjeként. Később addig-addig nemesítették, hogy egy rakás variációja alakult ki, amelyek a héj és a gyümölcshús színében, illetve utóbbi ízében különböznek.

Magyarországon szinte mindet lehet kapni, attól függően, hogy ahonnan behozták az országba, éppen melyik típust termesztik. Az egészen halvány sárga, szinte fehér húsú, majdnem teljesen mag nélküli verzió az Oro Blanco; a rózsaszín húsú, aránylag savanyú ízű a Pink Marsh, míg a sötétvörös, és egészen édeskés ízű változat a Star Ruby néven fut. Utóbbi adja az amerikai termelés nagy részét, Texasban szinte csak ezt termesztik, és zseniális marketinggel adták be a népnek, hogy a grapefruit úgy általában annál jobb minőségű, minél pirosabb.

Ja igen, és még azt érdemes tudni róla, hogy úgy jött létre, hogy a rózsaszín gyümölcsöt radioaktív sugárzásnak tették ki, az pedig ezzel a genetikai mutációval válaszolt.

Mielőtt még sikítva rohanna a spájzba, kidobni az összes grapefruitot:

A radioaktív mutáció majdnem 90 éve történt

A vörös grapefruit azóta is tökéletesen biztonságosan fogyasztható

Egyébként több száz haszonnövényt nemesítettek ilyen módon az elmúlt évtizedekben, a grapefruit csak a leglátványosabb közülük

Az első vörös grapefruit 1929-ben a Red Ruby volt, ez egy természetes mutációja a rózsaszín húsú variációnak (ami egyébként akkor még elég új volt, csak az 1900-as évek elején bukkant fel). A különlegessége miatt hamar divat lett belőle Texasban. A kutatók a mutáció felerősítésére vetették be a neutronsugárzást, és sikerült is kikísérletezniük az egészen mélyvörös színű, és aránylag édes húsú változatot, ami hamarosan egész Texasból kiszorította a sárga és rózsaszín verziókat. A Red Ruby volt az első védjegy-oltalom alá vett vörös grapefruit, amit aztán sorra követtek a radioaktív kísérletekkel létrehozott, és egyre vörösebb utódok: a Rio Star, a Ruby Sweet, a Reddest, a Texas Choice, majd a legutóbbi, 2007-ben bejegyeztetett, és a ma texasi termelés 75%-át adó Rio Red, amit a Texas A&M egyetem laborjában tenyésztettek ki.

És a slusszpoén: a radioaktív sugárzással kikényszerített mutáció papíron nem számít génmanipulációnak, így ahol csak van rá kereslet, a vörös grapefruitot organikus, GMO-mentes, szuperegészséges gyümölcsként árulják.