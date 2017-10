Lassan másfél évszázada izgatja a közvélemény rejtélyek iránt fogékony részét, hogy mi történhetett a világ egyik leghíresebb szellemhajójával, a Mary Celeste nevű teherszállítóval és legénységével. Bár biztosat nehéz mondani, a 21. században újra elővett és leporolt történet sokat tisztult azóta, hogy 1935-ben Lugosi Béla főszereplésével még film is készült belőle, Fantomhajó címmel.

Az Atlanti-óceánon hánykolódó Mary Celeste-et a brit Dei Gratia találta meg 1872. december 5-én, az Azori-szigetektől 6-700 kilométerre keletre. Mivel nyolc nappal előttük hagyta el New Yorkot, már rég meg kellett volna érkeznie Genovába, ahová a rakományával, 1701 hordó ipari alkohollal megrakva tartott.

Az elhagyatott hajóra átküldött mentőcsapat szinte teljes épségben talált mindent: magát a hajót, a rakomány nagy részét, hat hónapra elegendő ételt-italt és a legénység holmiját is – csak maga a legénység nem volt sehol. Illetve az egyetlen mentőcsónak is hiányzott, a két szivattyújából az egyiket szétszerelve találták.

A hajó aljában ugyan egyméteres víz állt, de ezzel együtt használható volt, úgyhogy a Dei Gratia mentőcsapata a brit fennhatóság alatt álló Gibraltárig hajózott vele, ahol egy bíróság az ilyenkor szokásos módon döntött arról, hogy jár-e nekik a mentésért cserébe a hajóra kötött biztosítás díja. A vizsgálatot vezető főügyész először turpisságot sejtett a dologban, ezért inkább vizsgálódni kezdett, de miután nem talált semmilyen biztosítási csalásra utaló bizonyítékot, három hónappal később mégis megítélte a díj kifizetését (bár csak a teljes összeg egyhatodáét, ami arra utal, hogy azért teljesen nem sikerült megbékélnie a történettel).

Ezután talán feledésbe is merült volt a Mary Celeste, ha Arthur Conan Doyle, a Sherlock-történetek atyja nem ír róla novellát 1884-ben, az érdeklődés ez után lobbant fel igazán a rejtély iránt – ami persze egyúttal azt is jelentette, hogy elharapózott a spekuláció és szárba szöktek az összeesküvés-elméletek. Megfejteni viszont azóta se sikerült teljesen, mi is történt. 2002-ben aztán egy Anne MacGregor kezdett újra nyomozásba: megvizsgálta az elérhető dokumentumokat, interjúkat készített a legénység leszármazottaival, korabeli időjárási adatokat elemzett. Végül 2007-ben, A Mary Celeste igaz története című filmben mutatta be, mire jutott.

Benjamin Spooner Briggs

A Mary Celeste 1872. november 7-én indult útnak hét fős legénységgel, Benjamin Spooner Briggs kapitánnyal, a feleségével és kétéves lányukkal a fedélzetén. Rossz időjárási körülmények között, két hét alatt jutottak el az Azori-szigetekig, itt született az utolsó naplóbejegyzés november 25-én. A mentőcsapat tíz nappal később talált rá az üres hajóra.

MacGregor először elkezdte kizárni, mi nem történt a sok köztudatban keringő teória közül:

tengeri szörnyek okozták a vesztét (ugyan már),

kalózok támadták meg (nem hiányzott a fedélzetről semmilyen érték),

a részeg legénység fellázadt (nem utal erre semmi),

berobbant néhány alkoholos hordó (nem volt robbanásra utaló jel, és a kilenc üres hordó pont az volt, amelyek más anyagból készültek, ezért könnyebben szivárogtak),

gyilkos tengerészek (kettőjüknek ugyan hiányzott a felszerelése, de nem azért, mert mindenkit kinyírtak és leléptek, hanem mert már korábban elvesztették).

A legvalószínűbb, hogy a legénység egyszerűen elhagyta a hajót. Az viszont elég valószínűtlen, hogy a kapitány a nyílt tengeren adott volna erre parancsot, pláne, hogy a hajó még a megtalálásakor is működőképes volt. Hogy be tudja lőni, hol váltak meg a hajótól, MacGregor felkért egy szakértőt, hogy a korabeli körülmények és a hajónapló alapján segítsen rekonstruálni a hajó utolsó napjainak útvonalát.

A napló szerint a Mary Celeste november 25-én tíz kilométerre megközelítette az Azori-szigetekhez tartozó Santa Mariát. A klímaváltozás kutatásához használt adatbázisokból MacGregorék előbányászták az akkori időjárásra, vízhőmérsékletre és szélirányra vonatkozó adatokat, és kimutatták, hogy a hajó könnyedén elsodródhatott teljesen magától az utolsó naplóbejegyzés helyétől a megtalálás helyéig a két esemény között eltelt idő alatt. Az pedig már sokkal valószínűbb, hogy ha a kapitány elrendelte a hajó elhagyását, azt akkor tette, amikor látótávolságon belül volt a szárazföld, nem pedig a semmi közepén. Na de miért rendelhette el egyáltalán?

Mint kiderült, a Mary Celeste az előző útján szenet szállított, illetve a hajót nem sokkal korábban felújították. A szénpor és az építési törmelék eltömíthette a hajó egyik szivattyúját, amit alátámaszt, hogy a mentőcsapat erre szétszerelve talált rá. A szivattyú nélkül viszont a kapitány nem tudta megítélni a megpakolt hajóról, hogy mennyi tengervíz jutott a hajótestbe a mostoha időjárási körülmények közepette – vagyis nem lehetett biztos benne, hogy el fognak-e süllyedni. Így amikor szárazföld közelébe értek, ésszerű magyarázatnak tűnik, hogy a legénység, a családja és a maga életét mentendő, kiadta a parancsot a hajó elhagyására. Pláne, hogy a napló vizsgálatából az is kiderült, hogy elszámolhatta magát, és három nappal később láthatták meg végre a szigetet, mint amire számítottak.

Mindez persze nem kőbe vésett tény, hiszen sok idő telt el azóta és kevés információ is maradt fenn az esetről, de ezek alapján a fenti a legvalószínűbb és leghihetőbb magyarázat a hajó titokzatos elnéptelenedésére. Hogy aztán mi történhetett magával a legénységgel, miután mentőcsónakba szálltak, végképp rejtély, és könnyen lehet, hogy már örökre az is marad.