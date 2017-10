A paradicsom a magyar konyha egyik legfontosabb alapanyaga, de több más európai nép konyhája is elképzelhetetlen nélküle, elég csak az olaszra gondolni. Azt mind tudjuk, hogy ez nem ősidők óta van így, hiszen a paradicsom Közép- és Dél-Amerikában honos, és a spanyol hódítók hozták be Európába az 1500-as években. Azt viszont már kevesebben, hogy vagy 200 éven át a paradicsomot mérgezőnek tartották Európa-szerte, ezért csak dísznövényként tartották.

A legzavarbaejtőbb a dologban az, hogy tényleg egy csomó mérgezéses halálesetet jegyeztek fel akkoriban paradicsomevés után. Annak ellenére, hogy paradicsom közismert módon nem mérgező.

Mint a kutatók utólag rekonstruálták, a paradicsommérgezéses esetek valójában ólommérgezések voltak, és jellemzően az arisztokrácia köreiben fordultak elő. Egyrészt azért, mert ők engedhették meg maguknak az Újvilágból származó egzotikus növényt, másrészt azért, mert annak idején ónból készült tányérokat és evőeszközöket használtak. Az ón ólmot tartalmaz, a paradicsom pedig savas, ami kioldja az ónból az ólmot, az meg az evéssel bekerül a szervezetbe, és onnantól aztán nem sok jóra számíthatott az egyszeri paradicsomevő.

A növénynek a mérgezéses esetek után elég rossz híre lett, és a korabeli növényhatározó könyvekbe is úgy került be, mint veszélyes, mérgező növény. A korabeli neve méregalma volt, és a népi hiedelmek rögtön összekötötték a boszorkánysággal, sőt, olyan mendemondákat is feljegyeztek, amik szerint a paradicsom evése vérfarkassá változtatja az embert.

Így esett, hogy vagy 200 éven keresztül a paradicsomot Európa-szerte rettegték, és leginkább egzotikus dísznövényként tartották, de e világért meg nem ették volna. A fogyasztása csak a 18. században kezdett elterjedni, elsősorban a mai Spanyolország és Dél-Olaszország területén, de igazán népszerűvé csak az 1800-as években a modern pizza feltalálásával lett, amivel egy csapásra meghódította az olasz konyhát, aztán rövidesen az egész világot.

