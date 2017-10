A New York-i 666 Burger öt éve dobta piacra a 666 dollárért kínált Douche Burgert, a Kobe-marhából készült, aranypelyhekkel díszített luxusszendvicsét. Tavaly januárban a Manila Social Club 100 dollárért kínálta a 24 karátos arannyal díszített fánkját. Ebből egy bizarr gasztronómiai trend kialakulására is következtethetnénk, de nem így van: évszázadok óta tudjuk, hogy a megevett arany nem árt az emésztésnek.

A húsok aranyozása a bizánci udvarban vált szokássá, de az itáliaiak is hamar ellesték a módszert az Andalúziába betelepülő móroktól. A reneszánsztól fogva a XIX. századig bevett gyakorlat volt a hússzeletek bearanyozása – legalábbis a gazdagabb házaknál –, de akkorra annyira elterjedt az aranyhamisítás, hogy rövidesen be is tiltották.

Pedig a 24 karátos aranyból bármennyit lehet enni.

Elméletileg degeszre ehetnénk magunkat színarannyal, anélkül, hogy megbetegednénk. Az arany kémhatása semleges, és felszívódás nélkül halad át az emberi emésztőrendszeren. Mivel a 24 karátos arany nagyon puha és törékeny, az ehető aranyszirmok, aranyfüstök és aranypelyhek tartalmaznak egy csipet ezüstöt is, ami szintén semleges. Az ehető arany grammja 120-160 dollárba kerül; ennyiből 150-200 pohár pezsgőt, vagy 4 Douche Burgert lehet bearanyozni.

A valódi aranyozásra használt, tehát nem ehető bevonatokkal viszont legyünk óvatosak, mert ezekben néha réz is van, és az nagy dózisban mérgező. Az arany-kolloid, illetve az aranysó sem csak tiszta aranyat tartalmaznak, így bármennyien esküsznek is a jótékony hatásukra, tartsuk észben, hogy ezek bőrpigmentációt, illetve másfajta egészségkárosodást is okozhatnak. Tiszta arannyal ilyen nem fordulhat elő. Ha túl sokat eszünk belőle, megfájdulhat a hasunk, de ezt bármelyik más étel is kiválthatja.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi hatóság szerint az aranyfogyasztás biztonságos. A mérgező anyagok jegyzékében sem szerepel. Az Európai Unióban az arany engedélyezett ételkiegészítőnek számít. Aki vallási okokra hivatkozva vonakodna megkóstolni, megnyugodhat, mert az arany – az ezüsthöz hasonlóan – kóser.

És hogy milyen az íze? Meg fognak lepődni: tökéletesen ízetlen.