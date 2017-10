Az adóügyi szabályok változása nem pont olyasmi, amit általában figyelemmel szokott követni az ember más országok esetében, többnyire nem is szoktak annyira radikális dolgok történni e téren, hogy felkapná rá a fejét az átlag hírfogyasztó. Most Svédországgal mégis kivételt teszünk, mivel egyrészt nincs annyira messze tőlünk, akár érinthet minket is egy tartósabb svéd kiruccanás alatt a megváltozott adókörnyezet, másrészt a skandináv jóléti állam egy sor olyan változás mellett tette le a garast, akarom mondani a koronát, amik előremutatóak lehetnek más országok számára is.

Lássuk milyen változások léptek életbe ez év elején!

Úgy tűnik, hogy a messzi északon a sekélyes szórakozás megadóztatása a jövő. Drámaian drágább lett a moziba járás: 6-ról 25 százalékra emelkedett az amúgy sem olcsó mozijegyek áfája. A maximumra, azaz 25 százalékra nőtt az alkoholtartalmú italok adótartalma is, egy üveg égetett szesz akár két koronával is drágább lehet az előző évi árakhoz viszonyítva. Bevodkázva megnézni a legújabb Star Wars meglehetősen drága mulatság lesz idén decemberben.

Ezzel szemben a 2017-es adójogszabályok alapján 6 százalékra csökkent a könyvek (az e-könyvek is), az újságok és folyóiratok, a kulturális események, a sportesemények és a sportlétesítmények használatának áfája. Lelket, szellemet, testet pallérozni idéntől olcsóbban lehet.

A svédek visszafordultak a fogyasztói társadalom pazarló autópályáján, és jelenleg szembe haladnak a forgalommal.

Több mint felével, 25-ről 12 százalékra csökkent ugyanis a tartós fogyasztási javak javításának áfatartalma. Ez azt jelenti, hogy olcsóbb lett így a kerékpárjavítás, vagy például a cipészek, szabók, szűcsök, vargák munkája. Hotelben megszállni, étteremben enni is olcsóbb lett.

Ha háztartási gépeink szerelésre szorulnak, jobban megéri elvégeztetni a munkát, mint kidobni, újra cserélni a meghibásodott gépet: a hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek javítási költségének áfája részben visszaigényelhető.

Nulla, azaz 0 százalék áfa terheli idéntől a receptre kapható gyógyszerek árát, a non-profit célra nyomtatott könyvek és magazinok árát, valamint a közösségi és nemzetközi közlekedés árát.

Összehasonlításképp: Magyarországon 27 százalék az ÁFA, csökkentett 18 százalékos adótartalommal lehet számolni egyes élelmiszerek, szabadtéri rendezvények, szállások és éttermi szolgáltatások esetében, 5 százalékos forgalmi adó terheli a könyvek, folyóiratok, a gyógyszerek, a távfűtés árát, és nincs forgalmi adó a tömeg- és nemzetközi közlekedésen.

Források: