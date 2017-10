Bár meglehetősen gyakori, hogy az emberi test sajátos fejlődése mögött evolúciós haszonszerzést sejtenek a tudósok – elég csak a női mellre gondolni –, az talán még önnek se jutott eszébe, hogy a pénisz annak köszönheti jellegzetes formáját, hogy így könnyebb vele rivális hímek spermáját kikotorni a megtermékenyíteni vágyott nőstény vaginájából. Amerikai kutatók egy csoportja szerint pedig éppen erről van szó.

Gordon Gallup és csapata a New York-i Állami Egyetemen még 2003-ban állt elő az újszerű elképzeléssel, miszerint a pénisz spermaelmozdító berendezésként funkcionál: a formája kifejezetten alkalmassá teszi arra, hogy megtisztítsa a terepet az előtte ott járt konkurens péniszek spermájától.

A kutatók nem a levegőbe beszéltek, latex műpéniszeket is bevetettek a tudomány érdekében. A kísérleteik eredményeként a műmakk pereme a műpénisz egyetlen határozott lökése után az ondó modellezéséhez használt keményítős víz több mint 90 százalékát képes volt kikanalazni a művaginából. A jellegzetes peremet, vagy ha úgy tetszik, kalapot nélkülöző modellek ezzel szemben csak 35 százaléknyi nemkívánatos ondópótlékot voltak képesek eltávolítani. A kísérletekből az is kiderült, hogy a lökés mélysége is fontos: a csak háromnegyedig behatoló műpénisz mindössze 40 százalékos alapossággal végezte el a munkát.

A kísérletek mellett a kutatók felmérést is végeztek főiskolások körében, amelyből kitűnik, hogy a szex jellemzően energikusabb, ha a férfi azt gyanítja, hogy a nő megcsalja, vagy ha a pár hosszabb időt töltött külön. Ebből a kutatók arra következtettek, hogy a férfi tudat alatt arra vágyik, hogy megszabadítsa a nőt az esetleges idegen spermától, és a sajátját juttassa a helyére.

Kritikusai szerint az elmélet gyenge lábakon áll, hiszen csak azért, mert a pénisz történetesen képes valamire, nem feltétlenül azért fejlődött kifejezetten olyanná, hogy képes legyen rá. A másik fő probléma a sajátos apasági verseny elképzelésével, hogy ezek szerint ha a később érkező hím a saját örökítőanyaga célba juttatása után nem hagyja abba azonnal a közösülést, könnyen a saját esélyeit is csökkentheti a megtermékenyítésre.