1986. április 17-én Hollandia angliai nagykövete, és a Scilly-szigetek főtanácsnoka aláírta a békeszerződést, ami hivatalosan lezárta a hadtörténelem leghosszabb ideje húzódó háborúját. A 335 évig tartó háború mellett eltörpül a legendás százéves háború is (annak ellenére, hogy az valójában 116 éven át tartott). Viszont legalább nem volt véres, olyannyira, hogy egyetlen puskalövés sem dördült el a bő három évszázad alatt, és senkinek nem is esett bántódása.

A Scilly-szigetek Anglia délnyugati csücskétől nem messze fekszenek az Atlanti-óceánban, 140 kisebb, lakatlan, és 5 nagyobb, lakott szigetből áll a csoport, összesen 16 négyzetkilométeren. Kb. kétezren lakják, főleg virágtermesztéssel foglalkoznak, de aránylag jelentős a turizmus is. Az 1640-es évek végén, amikor az angol polgárháborúban a királysághoz hű royalisták szénája elkezdett rosszul állni az Oliver Cromwell vezette parlamentaristákkal szemben, a szigetcsoport volt a royalisták utolsó fellegvára, és a hadihajóik otthona.

Eközben a csatorna túlsó oldalán éppen véget ért a Nyolcvanéves Háború és a spanyol elnyomás alól kiszabadulva megszületett Hollandia (pontosabban az az ország, amiben benne volt a mai Hollandia, Belgium, Luxemburg, és egy jókora francia terület is). Az angolok a hollandok szövetségesei voltak ebben a háborúban, és utóbbiak úgy látták jónak, ha a győzelem után igyekeznek, ha jelképesen is, de viszonozni a segítséget. Mivel a polgárháborúban a parlamentaristák álltak nyerésre, a hollandok igazi opportunista módjára az ő támogatásukat jelentették be. A royalisták erre válaszképpen elfogtak pár holland kereskedőhajót, amelyek pechükre épp a Scilly-szigetek felé jártak. Erre a hollandok is kénytelenek voltak valami keményebb válasszal élni, így Maarten Tromp admirális 12 hadihajóval blokád alá vette Scillyt, és formálisan hadat is üzent. (Azon máig vitatkoznak a történészek, hogy erre volt-e felhatalmazása a holland koronától, vagy sem.)

A hadüzenet 1651 márciusának végén történt meg, júniusban pedig a royalisták megadták magukat Cromwelléknek. A holland flotta feloldotta a blokádot és hazatért - a háborúban egy puskát sem sütöttek el. Eltelt a nyár, és a holland-angol szövetség elkezdett repedezni: az angol parlament hozott egy törvényt, ami szerint Angliába csak angol hajók hozhatnak be árut a gyarmatokról. Ez elég rosszul érintette a holland kereskedőket, főleg hogy így könnyebb célpontot nyújtottak a kalózoknak is (könnyebb szívvel támadták meg őket, mert nem kellett attól félniük, hogy esetleg egy Angliába tartó rakományt rabolnak ki, és az angol flotta fog ezért visszaütni nekik). A hollandok így kénytelenek voltak hadihajókat adni kíséretként a kereskedő flottáik mellé, a növekvő holland katonai jelenlét a tengereken pedig idegesítette az angolokat. A feszültség egyre nőtt, és végül addig fajult, hogy Tromp admirális, aki egy évvel azelőtt még az angolok segítségére sietett, nem volt hajlandó az angol flottának tisztelegni a zászló félárbocra vonásával. Ebből aztán rögtök kisebb tengeri csata is kerekedett, ami az első angol-holland háborúba torkollott.

Ezt a következő 150 évben még öt háború követte a két ország között, és közben mindenki elfeledkezett arról, hogy a legelsőt, a Scilly-szigetek ellen indítottat elfelejtették békeszerződéssel lezárni. Ez így is maradt egészen 1986-ig, amikor egy helyi történész rábukkant a lezáratlan háború sztorijára, és hivatalosan értesítette Hollandia nagykövetségét, hogy probléma van, nincs meg a békeszerződés, továbbra is tart a háború. A hollandok felforgatták az összes levéltárat és archívumot, de ők sem találták nyomát a békekötésnek, így hát mit volt mit tenni, a nagykövet, Jonkheer Huydecoper személyesen utazott el a Scilly-szigetekre lezárni a háborút, amit a hollandok azóta is Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog néven emlegetnek. Ez nem meglepő módon 335 éves háborút jelent, de igazából csak azért írtam le, hogy mindenki álmélkodjon egy kicsit a holland nyelv szépségén.