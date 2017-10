Ha az ember a Super Bowl félidei koncertjeit említi, a többségnek valószínűleg a 2004-es műsor ugrik be. Nem véletlenül: ez volt az, amin Justin Timberlake botrányt okozott, amikor letépte Janet Jackson ruháját, így élő adásba került az énekesnő mellbimbója. Az eset után az NFL, az MTV és az akkori meccset sugárzó CBS is változtatott az élő műsorok sugárzásán, azóta van pár másodperces csúszás a gyors cenzúrázási lehetőségek miatt. Azt viszont kevesen tudják, hogy ugyanennek a jelenetnek köszönhetjük a YouTube megszületését is.

A Super Bowl XXXVIII félidei koncertjét nagyjából 140 millióan látták élőben, tehát még Amerika lakosságának jelentős része is lemaradt róla. Köztük volt Jawed Karim is, aki akkoriban a PayPal egyik programozója volt. Karim megőrült attól, hogy minden ismerőse a mellbimbó-ügyről beszélt, ő pedig nem tudta, miről van szó, ráadásul az internet sem segített neki, nem volt ugyanis egy olyan oldal, ahova bárki kedvére feltölthetett volna ilyen-olyan videókat.

Karim két barátjával, Steve Chennel és Chad Hurleyvel felismerte a hatalmas – mára potom 75 milliárd dolláros – piaci rést, kiléptek a PayPaltől, és nekiálltak lefejleszteni egy oldalt, amire videókat lehet feltölteni.

Egy év alatt végeztek is a projekttel, és bár az első YouTube-ra feltöltött videó nem volt túl érdekes - Jawed Karim látható rajta a San Diego-i állatkertben - az oldal óriási siker lett. A Google azonnal felfigyelt rá, másfél évvel az indulás után 1,5 milliárd dollárt fizetett érte, mára pedig szinte elképzelhetetlen az internet YouTube nélkül.

Mivel október végén bejelentették, hogy Justin Timberlake – már harmadszor – visszatér a Super Bowl félidei fellépőjeként, a minimum az, hogy visszahívja Janet Jacksont, és valami olyat művelnek, amitől 2018 februárjára valóság lesz

a fúziós reaktor,

a közforgalomban rendszeresített teleportálás,

vagy a Vissza a jövőbe 2 repülői autói .