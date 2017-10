Az emberi agy fura dolgokra képes, aminek remek illusztrációi az úgynevezett kultúraspecifikus szindrómák. Az olyan jelenségeket nevezzük így, amikor egy közösség annyira szilárdan hisz egy hiedelemben, hogy tömegesen kezdenek el a tagjai azonos, és teljesen irracionális pszichoszomatikus tüneteket mutatni - ami persze csak tovább erősíti az adott jelenségbe vetett hitet. Ilyen például a Párizs-szindróma, ami a francia fővárosba érkező turisták között szedi az áldozatait, a Jeruzsálem-szindróma, amitől az ember a Szentföldön bibliai szereplőnek hallucinálja magát, a művészet-túladagolás, vagy az Afrikában időnként felbukkanó péniszpánik.

Talán még ezeknél is bizarrabb az indiai kutyaterhesség-szindróma, amit az ország elmaradottabb vidékein figyeltek meg, több százezer embert érint, és a nyolcvanas évek óta kutatják pszichológusok, így elég jól dokumentált mentális rendellenességnek számít (itt olvashat róla tudományos értekezéseket). A jelenség pontosan azt takarja, amit a neve sugall: az áldozatok azt hiszik, hogy kutyakölykökkel terhesek. Akár férfiak is. A dolognak az égvilágon semmilyen szexuális vonatkozása nincsen, a hiedelem szerint ugyanis az ember-kutya terhesség úgy kezdődik, hogy az áldozatot megharapja egy kutya.

A "terhes" ember innentől szabályos terhes-tüneteket produkál, reggeli rosszullétekkel, fáradékonysággal, hangulatingadozással és hasonlókkal. A "terhességet" túlélt áldozatok azt mondják, szabályosan érezték, ahogy a magzatok mozognak a hasukban, sőt, hallották is a kiskutyák morgását és ugatását. A kutyaterhesség a hiedelem szerint szükségszerűen tragédiába torkollik, mert automatikusan veszettséggel is jár, és legkésőbb a szüléskor garantáltan belehal az ember. A kutyával terhes férfiak egyébként a hiedelem szerint az utódot a péniszükön keresztül hozzák a világra, amit elképzelni is elég borzasztó.

A jelenséget kutató pszichológusok szerint a hiedelem terjedésében és fennmaradásában nagy szerepe van a helyi füvesembereknek és kuruzslóknak, akik természetesen gyógyítani tudják a kutyaterhességet. A kúra egy különleges gyógynövénykeveréket tartalmaz, amit joghurttal kell lenyelni, és a páciens kisvártatva kihányja a kutyaembriót. Bármennyire is szürreálisnak tűnik az egész, a jelenséget leíró pszichológusok szerint az elmaradottabb indiai vidékeken sziklaszilárdan hisznek a dologban, és tízezres nagyságrendű a leírt esetek száma. Az egyik gyógyító, aki hajlandó volt a kutatókkal szóba állni, azt mondta, ő maga több mint 600 kutyával terhes embert gyógyított meg a pályafutása alatt. A hiedelmet így két irányból támasztja alá az indiai falvak valósága: 1. az egyébként nem létező terhességbe tényleg nem halnak bele a kezelés után az emberek 2. viszont egyébként hajlamosak belehalni ezer és egy más betegségbe, amit ragyogóan rá lehet fogni akár a kutyaterhességre is. A gyógyítók pedig vígan megélnek az "életmentő" hánytató keverék borsos árából.