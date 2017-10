2008-ban nagyon ment a világ bulvársajtójában a sztori, hogy egy török város, Batman polgármestere beperelte a Warner Bros filmstúdiót névbitorlás miatt. Meglepő módon a hírből igaz volt az, hogy:

Batman egy tényleg létező város.

Igaz, a kiejtés nem stimmel a denevéremberével, kb. úgy kell mondani, hogy "botmon".

A polgármester tényleg körbeturnézta a sajtót a perrel fenyegetéssel.

De az ügy sosem jutott el a bíróságig, többek között azért, mert a képregényhős Batman korábban kapta a nevét, mint a város Batman, szóval a névbitorlás tulajdonképpen fordított irányú volt.

Az egész per valójában a polgármester médiahekkje volt, hogy az aktuális Batman-film, a Sötét lovag körüli médiafelhajtás hullámain lovagolva megismertesse a városát a világgal, és feldobja a helyi turizmust. A kérdés viszont ettől még áll: hogy a fenébe hívhatnak egy várost Batmannek?

Batman városának eredeti neve Iluh volt, és a korai 1500-as években esik róla először említés a krónikákban. Évszázadokon át egy álmos kis falu volt a mai Törökország délkeleti részén, főleg kurdok lakta környéken. Az 1940-es években aztán olajat találtak a közelben, sőt, mint hamarosan kiderült, az ország egyik legnagyobb lelőhelyét. Ahogy elérte az Isztambul felé vezető vasútvonal, az akkor alig 3000 lakosú városka eszeveszett fejlődésbe fogott, és igazi nehézipari központtá nőtt (de annyira, hogy az első gimnázium csak 1975-ben kezdett működni a városban).

1957-ben a város hivatalosan megkapta a Batman nevet.

A képregényhős Batman akkor már csaknem 20 éve létezett, sőt, a legnépszerűbb hősök közé tartozott Superman, Amerika Kapitány és Wonder Woman mellett. Az első felbukkanása 1939 májusára datálódik a Detective Comics sorozatban, a saját nevét viselő első sorozata, a 713 füzetet megélt Batman pedig 1940 tavaszán indult. A képregények mellett ekkor már túl volt két, mozikban vetített mini-sorozaton is, bár a legendás Adam West-féle tévésorozat még nem kezdődött el. A város nevének viszont semmi köze hozzá, azt a közelben levő Batman folyótól vették kölcsön, amit pedig a szintén környékbeli Bati Raman hegyről neveztek el. A dolgot bonyolítja, hogy létezik egy batman nevű régi perzsa tömegmértékegység is (7,7 kilónak felel meg), egyes nyelvészek ehhez kötik az elnevezést.

Akárhogy is, Batman városa a 2000-es évekre 350 ezresre hízott, még saját egyeteme is lett, a Batman Üniversitesi, ami különösen népszerű az Erasmus cserediák-programban. Viszont a világsajtóban egy 2006-os New York Times-riport nyomán elég rossz híre lett a városnak. Nem véletlenül, a cikk a úgynevezett becsület-öngyilkosságokról szólt. Ez azt a szokást takarja, hogy a "becsületüket elveszített" lányokat (például akiket megerőszakoltak, és így már nem lehet őket férjhez adni) a saját családjuk kényszeríti öngyilkosságra. Torokszorító és gyomorkavaró - de ettől még Törökországban pont Batman környékén a mai napig létező jelenség. 2008-ban az új Batman-filmet (vicces módon pont az első olyat, aminek a címében nem szerepelt Batman neve) ezért érezte jó lehetőségnek a polgármester arra, hogy a perrel való fenyegetőzéssel elterelje a média figyelmét a kellemetlen riportról. Sikerült is neki.

Mi meg most jól elrontottuk. :(

(Borítókép: Bryce Edwards / Flickr)