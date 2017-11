Az amerikai Chau Smith 2017 januárjában lett 70 éves. Mások ilyenkor leginkább egy kanapán ücsörögve fogadják az unokák jókívánságait. Smith inkább úgy döntött, elmegy maratont futni. Hetet. Hét nap alatt. Hét különböző kontinensen.

A túrát nem magának szervezte, és nem is egyedül csinálta végig, hanem a Triple 7 Quest nevű kihíváson vett részt. Ennek során Ausztrália, Szingapúr, Egyiptom, Hollandia, az Egyesült Államok, Chile és az Antarktisz egy-egy maratonját futották le a résztvevők. Nyolcan neveztek be, ebből hatan futották végig az összes versenyt, közülük pedig Smith volt a legidősebb. Végig a jellegzetes rózsaszín sapkájában, amelyet saját bevallása szerint a nők jogai melletti kiállásként hord.

A hét napos őrület után azt nyilatkozta, alighanem világrekordot döntött az életkorával, úgyhogy jelentkezni is fog a Guinness Rekordok Könyvébe. Hogy aztán ebből lett-e valami, nem tudjuk, de sok ideje nem lehetett ilyesmivel foglalkozni, mert a sorozat után két nappal fogta a futócuccát, és elindult egy nyolcadik maratonra.

Smith egyébként hivatalosan még csak 67 éves, mert amikor 1947-ben Vietnamban megszületett, az országban épp dúlt az első indokínai háború, amelyben az pja is meghalt még az ő születése előtt. A háború miatt az anyja nem tudott azonnal születési anyakönyvi kivonatot csináltatni neki, így az csak három évvel készült el, és nem dátumozták vissza. A vietnami háború idején 13 éves volt, egy repeszbomba miatt egy hetet kórházban töltött, a bomba darabkái még ma is a jobb lábában és karjában vannak, azt mondja, néha fáj is a helyük futás közben.

Ahhoz képest, hogy fiatalon a létező legunalmasabb sportnak tartotta a futást, az évek során egészen belejött. Az első versenyére csak 1995-ben, 48 évesen nevezett be az akkor már rendszeresen futó második férjével. Az ötezer méteres verseny idején épp szénanáthás volt és antibiotikumot szedett arcüreggyulladásra. Ettől függetlenül elindult, bár majdnem elájult, és a táv végén oxigénmaszkot kellett ráadni. Mikor a férje hazavitte, azt mondta neki, hogy szeretne benevezni egy tízezer méteres versenyre. Innentől pedig nem volt megállás – szó szerint is alig.

A saját becslése szerint eddig nagyjából hetven maratont futott le a világ különböző pontjain. Ott volt a 2013-as bostoni versenyen is, amely inkább a három ember halálát és közel kétszáz sérülést okozó robbantásról vált emlékezetessé, de a kedvét természetesen ez se vette el. 2014-ben már futott hét maratont hét kontinensen a férjével, de akkor még jóval kényelmesebb tempóban, nem hét nap alatt.

Smith egyébként nemcsak a futásban szereti az extremitást, a maratontúra szervezője szerint minden létező útjukat kipróbálta, például a szurdokhintát Zambiában, a Viktória-vízesésnél. Nagyjából így nézhetett ki, amikor 70 méterrel a Zambézi felett leugrott egy szikláról:

És ha azt gondolnák, hogy Smith a 80. szülinapjára már kifutott a kontinensekből, tévednek. A fenti hét megállós túrát is szervező cég új ajánlata, a Triple 8 Quest épp jövőre indul, és ha minden jól megy, tíz év múlva is lesz még lehetősége végigfutni. Egyébként nem Atlantiszt találták meg a túra szervezői, a nyolcadik megálló Zélandia, azon belül is a (vitatott státuszú) kontinens legnagyobb tengerből kiemelkedő területe, Új-Zéland. Ha ön is kedvet kapott egy kis futásra, itt lehet regisztrálni – a kor, úgy tűnik, nem kifogás.