Halálvonatnak indult, az is lett belőle

A világtörténelem harmadik legsúlyosabb vasúti katasztrófája történt száz évvel ezelőtt, 1917. január 13-án éjjel 1 órakor. Csak megbecsülni lehet, hogy 800-1000 ember halt meg, 300 pedig megsebesült azon a vonaton, amelyik az ostrom alatt álló Galați-ból gördült ki, hogy a román állam ideiglenes fővárosába, Iași-ba szállítsa az ütközőkön, a vonat tetején is fürtökben lógó menekülő embereket. Sokan már az indulás után meghaltak, de azoknak sem volt szerencséjük, akik túlélték a másfél napos utat. A vonat ugyanis soha nem érkezett meg Iași-ba.

„Kevés a vasúti kocsi, de a lokomotív még kevesebb, sokkal kevesebb, mint amennyiről gondoskodni kellett volna, még a háború előtt. A vasutak sokszorosan több munkát kénytelenek végezni, mint békeidőn, de sokkal kevesebb munkással rendelkeznek, mint azelőtt, a vasutasok, kivált a mozdonyvezetők közül túlságosan sok embert vittek el a háborúba, többet, mint megengedte volna az az érdek, hogy a vasutak ne veszítsenek el sokat a teljesítő képességükből, éppen a legjobb vasutasok közül vittek el sokat s ezek nagy részét, minden folytonos reklamálás ellenére, máig sem lehetett visszakapni, hiszen a legtöbbet messzire vitték el vagy még messzebbre. Legnagyobb érdekünk, a győzelem érdeke előtt, a vasúton is minduntalan deferálnia kell minden más érdekünknek s ez a vonatok mozgásának olyan nagy változásaival jár együtt, szükségképpen, hogy egyszerűen lehetetlenné teszi azt a szabályos egyformaságot, mely sehol se olyan kívánatos, mint a vasúton. A köz-ellátás szüksége temérdek szállítást követel, sokszorosát a békeidőn megszokott szállításnak és ez is nagyban növeli azt a bizonytalanságot, amely a vasúton olyan veszedelmessé válhat. Minden szolgálatban álló vasutas több munkát kénytelen végezni, mint amennyi egy embernek való, szinte többet, mint amennyit elbír, csoda-e, ilyen körülmények közt, ha néha a vasúton is erőt vesz az az idegesség, amely mögött már ott van a halál árnyéka?”

Ambrus Zoltán írta ezt a Nyugatban, napokkal Magyarország legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége, az 1916. december 1-ji, 72 halálos áldozattal járó herceghalmi baleset után. Egy sor vasutassal, politikussal, túlélővel beszélve jutott arra a következtetésre, hogy a háború miatt a hátországban is az a legfontosabb, hogy időben eljussanak a frontra a hadiszállítmányok, ráadásul sok vasutas frontszolgálaton volt, a hatalom a háborúnak rendelte alá a menetrendet, de főleg a vasútbiztonságot.

A három legsúlyosabb vasúti baleset

Pár hét telt el Herceghalom után, amikor 1917. január 13-án, száz évvel ezelőtt, bekövetkezett a világ addigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a romániai Ciureában.

Még ugyanennek az évnek a végén, 1917. december 12-én Saint-Michel-de-Maurienne-nál az olasz frontról kivont francia katonákkal zuhant a mélybe egy szerelvény. Legalább ezer ember halhatott meg. (Sokáig ez a szerencsétlenség követelte a legtöbb emberéletet a vasút történetében, mígnem a 2004-es cunami egy egész szerelvényt sodort el Srí Lanka szigetén, ennek az esetnek 1700-nál is több áldozata volt.)

Saját csapdájukba estek a románok

Románia az első világháború kitörésekor a központi hatalmak szövetségese volt, mégis a fegyveres semlegesség mellett döntött, miközben a háttérben az antanttal egyezkedett. Végül 1916. augusztus 27-én jött el a döntő pillanat; a Monarchiának keleten az oroszok, délnyugaton az olaszok okoztak óriási veszteségeket, így Erdély könnyű prédának tűnt. Románia hadat üzent a Monarchiának.

Románia csapatai még aznap megindultak, de hamarosan harapófogóba kerültek. Németország, Törökország és Bulgária hadüzenete után a bolgárok megtámadták Dobrudzsát, Erdélyben pedig megkezdték az ellentámadást az időközben odaszállított német és osztrák–magyar csapatok. Bukarest december 6-án esett el.

Galați–Iași: az utolsó vonat

A központi hatalmak nem elégedtek meg a román főváros elfoglalásával, az offenzívát folytatták északra. 1917. január 11-én a német csapatok Galați városát bombázták, amikor az állomáson indulásra készen állt egy 26 vagonból álló szerelvény. Az úti cél a 220 kilométerre fekvő Iași volt, ahová már hetekkel korábban elmenekült a román király és kormánya.

Fotó: Imperial War Museums Szétbombázott román vonat Galaținál, 1917.

Békeidőben szó sem lehetett volna egy ilyen vonat elindításáról. A téli hidegben az ablaküvegek hiányoztak, a kocsikon nem lehetett keresztülmenni, akkora volt a zsúfoltság, de utaztak az ütközőn, a vonat tetején is, miközben szakadt a hó. Aki élt és mozgott, menekülni akart az ostrom alatt álló Galați-ból. A város lakói, román és orosz katonák, hivatalnokok, diákok, a francia katonai misszió tagjai. A vonaton tartózkodott egy korábbi román pénzügyminiszter, egy magas rangú francia tisztviselő, egy híres román földrajztudós, valamint Yvonne Blondel, az egykori francia nagykövet lánya. Az ő emlékirataiból alkothatunk némi fogalmat a körülményekről. Szemtanúja volt, amint egy férfi és egy tízéves fiú megfagyott holttestét vették le a vonatról, a kanyarokban pedig félholtra fagyott emberek zuhantak le a vonat tetejéről, ütközőjéről, és zúzták magukat halálra. Nem túlzás kijelenteni: ha létezik horrorvonat, akkor ez az volt.

Majdnem megérkeztek

A szerelvény száz kilométert haladt észak felé, amikor Bârladnál az erős havazás miatt nem tudott továbbhaladni, hiába igyekeztek a katonák és a vasúti munkások megtisztítani a pályát. Másnap, január 12-én indulhatott el a vonat, és 13-án éjjel 1 órára ért a Iași-tól pár kilométerre fekvő Ciureába. Akik még éltek és ébren voltak, joggal hihették, hogy megmenekültek.

A Ciurea előtti lejtőn azonban a vonat gyorsulni kezdett, a nedves síneken csúsztak a kerekek, mivel csak a mozdony, valamint az első két vagon fékei fogtak, a többi kocsi légfékje nem. Állítólag az egyik utas zárt el véletlenül egy szelepet, a kalauzok pedig az óriási tömegben nem tudtak a légfékekhez férni. Ami ezután történt, azt egy túlélő így írta le.

Éreztem, ahogy a vonat, mint egy irtózatos vasféreg, a levegőbe emelkedik. Mintha egy gödör aljára dobnának, miközben különféle tárgyak záporoznak körülöttem. Hogy mennyi ideig tartott ez a kínszenvedés? Néhány percig, de valójában úgy éreztem, hogy végtelen ideig.

A segítség késett, a fosztogatók nem

Az történt, hogy a felgyorsult vonatot a ciureai állomás személyzete a 2-es vágányra terelte, mivel egy nyersolajat szállító szerelvény állt az 1-esen. Az ekkor már 95 kilométer per órás sebességre gyorsult mozdony és az első két kocsi átment a 2-es vágányra, a többi kisiklott, és teljesen összetört. A balesetet robbanás és tűz kísérte. Yvonne Blondelt két francia katona húzta ki a romok alól, éppen akkor, amikor ruhájába belekaptak a lángok.

A segítség lassan érkezett, a lángokat csak két óra múlva oltották el, és nyomban megjelentek a fosztogatók is, akik összeszedtek mindent, amit csak mozdítani lehetett.

Nem meglepő, hogy abban a helyzetben, amikor a román állam éppen a megsemmisülés szélén állt, a hatóságoknak nem a világtörténelem addigi legsúlyosabb vonatbalesetének kivizsgálása volt a legfontosabb dolga. Néhány újság Iași-ban megírta, hogy mi történt, de az a mai napig nem világos, hogy volt-e bármilyen vizsgálat. Amit tudunk, azt a túlélők elbeszéléseiből, memoárokból, tudósításokból és a két háború közötti visszaemlékezésekből ismerjük.

A fotók sem stimmelnek

A ciureai szerencsétlenség körüli homályt az állítólag fennmaradt fényképek sem oszlatják el. A fotókon ugyanis nincs hó, miközben egymástól független túlélők arról számoltak be: a tetőn utazók közül többen annak köszönhették életüket, hogy hóbuckákra estek. A 20. században számos vasúti baleset történt Ciureában, így okkal feltételezhető, hogy az 1917-esnek hitt két képen valójában egy 1925-ös baleset látható.

A kép, amit a legtöbb internetes cikk a katasztrófa illusztrálásához felhasznál, pedig az itt látható kisiklásos baleset nem pont ott és évekkel később történt.

A holttestek többségét nem tudták azonosítani, a háborús időkben ezeket az állomás mellett egy tömegsírba temették el. A szerencsétlenség egyetlen áldozatának családja emelt egy emlékoszlopot, ami most egy telephelyen pihen, ezen kívül más ma már nem emlékeztet a 800-1000 halottat, 300 sebesültet követelő tragédiára.

Ambrus Zoltán cikke a herceghalmi vasúti szerencsétlenségről így ért véget:

És ki okozta a szerencsétlenséget? Sokan, de talán főképpen azok, akik ránk kényszerítették ezt a háborút, mely nekünk, hosszú időre szóló és jó meg rossz fordulatokban egyformán bővelkedő harc az élvemaradásért.

Szavai negyvennégy nappal később, nyolcszáz kilométerrel keletre is ültek.

(A helységek többségének magyar neve is van, de a cikkben románul szerepelnek, mivel ezek nem egykori magyar területen fekszenek, magyar lakóik nincsenek: Iași – Jászvásár, Galați – Galac, Bârlad – Barlád.)

