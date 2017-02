Szélütés vitte el a Katonák voltunk hősét

Elhunyt 94 évesen Harold G. Moore nyugalmazott altábornagy, akinek a vietnami háborúban tanúsított helytállását a Katonák voltunk című film dolgozta fel, jelentette az MTI. Harold G. Moore, aki egy hete szélütést szenvedett, pénteken auburni otthonában halt meg álmában. Halálhírét barátja és háborús visszaemlékezéseinek szerzőtársa, Joseph Galloway erősítette meg, aki elmondta, hogy Moore két nap múlva töltötte volna be 95. évét. "Végképp elveszett valami a világból. Nagyszerű harcost, katonát, kiváló személyiséget veszítettünk el, én pedig a legjobb barátomat. Senki sem léphet többé a helyére" – méltatta Galloway.

Moore legismertebb háborús helytállása a vietnami háború egyik legnagyobb csatájához fűződik. 1965-ben a "Halál völgyében" harcolt katonáival. A Drang-völgyi csata történetét barátjával, Joseph Galloway haditudósítóval 1992-ben írta meg We Were Soldiers Once... And Young címmel, amelyből 2002-ben Randall Wallace rendezésében és Mel Gibson főszereplésével a Katonák voltunk című film készült.

Fotó: Ron Galella / Getty Images Hungary Harold G. Moore és Mel Gibson (2010)

Moore parancsnok és katonái 1965 novemberében az X-Ray leszállózónában értek földet. "Akik túlélték a csatát, mind az ő briliáns parancsainak köszönhetik. Mindannyian, akik ott voltunk, azt hittük, hogy meghalunk, kivéve Hal Moore-t. Ő biztos volt abban, hogy megnyerjük a csatát, és igaza lett" – idézte fel Galloway.

Moore és Galloway 25 évvel később visszatér a harcok színhelyére, és egykori ellenfeleikkel is találkoztak. Tapasztalataik nyomán született a We Are Soldiers Still című második könyv.

Moore 1922-ben született, és 1945-ben végzett a West Point-i Katonai Akadémián. Részt vett a koreai és a vietnami háborúban. Számos alkalommal kitüntették, és több mint harmincéves szolgálat után 1977-ben vonult nyugdíjba.