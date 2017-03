A történészeket is megosztja a futball eredetéről szóló vita

Az ókori kínai, japán, görög és római labdajátékoktól, kultikus gyakorlatoktól a középkori rontásűző rituális labdarugdalásokon és tömegverekedéseken át a modern futball 19. század közepi megjelenéséig a futball számtalan formáját ismerték és űzték elődeink, igen eltérő céllal, szabályokkal és kulturális-vallási szándékkal.

Azt eddig is tudtuk, hogy a mai értelemben vett labdarúgás szervezett és részletesen szabályozott formái valamikor a 19. század közepi Angliában alakultak ki, ám abban már eltértek a vélemények, hogy az elit iskolák (Eton, Harrow, Oxford, Cambridge stb.) vagy a falu közös kezelésű földjét igénybe vevő amatőr klubok teremtették-e meg az alapokat. A kérdés a közvélemény mellett a történészeket is megosztja, s tudományos körökben éles viták zajlanak a futball eredetéről.

A több mint egy évtizede zajló ütésváltást megelégelve Gary James, a Manchesteri Metropolitan Egyetem tanára véget akar vetni a vitáknak. Véleménye szerint a perlekedéssé fajuló nézetkülönbségek nem tesznek jót a tudományterületnek, sőt – miként nyilatkozta – „egyes tudósok megközelítése egyenesen szakszerűtlennek láttatja a sporttörténetírást”.

A The International Journal of the History of Sport hasábjain nemrég közzétett tanulmányában Gary James arra ösztönzi a futballtörténészeket, működjenek együtt, és hozzanak létre egy átfogó sporttörténeti munkát ahelyett, hogy a fennálló különbségeket demonstrálnák és nagyítanák fel a kívülállók számára.

Gyilkos rugdalózás

A legélesebb viták a brit futballszövetség gyökereit érintik. III. Eduárd angol király 1349-ben uralkodói dekrétummal tiltotta be az ún. „tömegfutballt” – ezeken a megmozdulásokon egy felpuffasztott disznóbőr batyut próbáltak a falu vagy város határain kívülre rugdosni, gyakran verekedésig és gyilkosságig fajuló erőszakos cselekmények közepette, kezdetben azzal a céllal, hogy megszabadítsák településüket a rontástól. Eduárd úgy tartotta, a csetepaték értelmesebb tevékenységektől vonják el a fiatal férfiakat.

Több mint egy évszázadon át hagyományosan úgy tartották, a tiltás révén – amelyhez hasonló a középkori labdajátékok erőszakos formáival szemben a kontinens több államában, például Franciaországban is született – a sportág lényegében kihalt, és csupán az 1800-as években tért vissza a magániskolákban és egyetemeken, csak épp sokkal „civilizáltabb” köntösben. Az elit intézmények szabályokat fektettek le, ligákat alakítottak, elkötelezett fiatalokat nyerve meg a sportágnak, akik aztán egész Angliában elterjesztették a játékot.

Az utóbbi években azonban megjelent egy rivális vélemény is tudományos körökben, amelynek hívei hevesen védik álláspontjukat. Ők úgy vélik, a „tömegfutballt” valójában sohasem sikerült teljesen kiirtani. Helyi, regionális változatai az egyes faluközösségekben kezdtek kicsírázni, amelyek nem vagy minimális kapcsolatban álltak csak az elit magániskolák és egyetemek felsőosztálybeli diákságával.

A teljes kép megértéséhez Gary James szerint érdemes lenni közelíteni egymáshoz a nézeteket a két szélsőségtől. Új tanulmánya szerint bizonyos vidékeken – így például Manchesterben – keveredtek egymással a sporthagyományok, a magániskolák és helyi amatőr klubok egymásra hatva vettek részt a sportág kifejlesztésében.

„Félreértés azt gondolni, hogy egy bizonyos csoport – például az ún. Cambridge-i Szabályzatot 1848-ban lefektető iskolák, Eton, Harrow, Rugby, Winchester, Shrewsbury és a névadó egyetem – a felelős az egész országon, majd az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 1863-as megalapítását követően a világ más tájain is végigsöprő sportág népszerűségéért. A magam részéről nem tartom jó iránynak, ha a mai futball eredetét egyetlen ívre fűzzük fel, kutatásaim azt mutatják, hogy más sportágakhoz hasonlóan a futballnak is igen szerteágazóak a gyökerei.”