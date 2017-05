Attila korabeli sírra bukkantak

Egy V. századi gazdag férfi sírját tárják fel régészek Kecskemét határában.

Wilhelm Gábor projektvezető az MTI-nek elmondta, hogy a leletekre a Mercedes újabb gyárának alapozásakor bukkantak rá. A 43 hektárnyi területen május 15. óta végeznek feltárásokat.

A régészek az eddigi munka során a szamara (II.-V. század), illetve avar kori (VII.-IX. század) települések nyomait fedezték föl.

Az egyik lelőhelyen egy hun kori – az V. századból származó – észak-déli fekvésű, úgynevezett padmalyos sírt találtak. A sírrablók elleni védelmet szolgáló temetkezésen a testet a téglalap alapú sírgödör oldalában kialakított üregbe fektették.

A sírban fekvő, valószínűleg jómódú férfi keleti típusú, rövid tőrkardját veretes hüvelyben tárolta. Megtalálták a tőrje hüvelyét díszítő aranyveretet is. A sírból előkerült két öntöttarany csat is; ezek a lábbeli szíjazatához tartoztak. A férfi feje alól egy öntött arany hajkarika került elő. A sírgödör északi végében szürke, fényezett felületű, korongolt korsót is találtak.

Wilhelm szerint a négy aranytárgy jelentőségét jól mutatja, hogy a múzeum gyűjteményébe még sosem került hasonló korú és gazdagságú temetkezési lelet. A hun korból pár tucat hasonló temetkezés ismert a Kárpát-medencében, de a Duna-Tisza-közéről ez az első, ehhez a korhoz köthető, hiteles körülmények között megfigyelt sír.

A feltárási munkálatok várhatóan novemberben fejeződnek be a térségben.