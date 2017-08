Megtalálták a 72 éve elsüllyedt legendás világháborús cirkálót

72 évvel azután, hogy egy japán tengeralattjáró elsüllyesztette, egy amerikai kutatócsapat megtalálta a legendás második világháborús cirkáló, a USS Indianapolis roncsát a Csendes-óceán fenekén. A kutatást az egykori Microsoft-alapító milliárdos, Paul Allen szponzorálta.

Az USS Indianapolis két nappal azután pusztult el, hogy végrehajtotta az egész háború egyik legszigorúbban titkos küldetését, és leszállította a Little Boy kódnevű bomba alkatrészeit a guami támaszpontra. A titkos szállítmányt 1945 július 28-án adta le, 30-án pedig egy japán tengeralattjáró két torpedótalálattal elsüllyesztette. Az 1200 fős legénységből a hajó elpusztulását 800 élte túl, de mire a mentőhajók odaértek, a cápák már csak 316 túlélőt hagytak (közülük 19-en élnek még ma is). Egy héttel később a bomba letörölte a térképről Hirosima városát.

Az Indianapolis roncsait azóta is keresték, de mivel az óceán arrafelé 5-6000 méter mély, a roncs a legjobb becslések szerint is egy nagyjából 1600 négyzetkilométeres területen bárhol lehetett, a dolog sokáig esélytelennek tűnt. Allen csapata most egy mini tengeralattjáróval találta meg a több mint 70 éves roncsot. A pontos pozícióját a haditengerészet nem fogja nyilvánosságra hozni, és mivel katonasírnak minősül, kegyeleti okokból nem is fognak hozzányúlni a hajó maradványaihoz, miután alaposan dokumentálták.