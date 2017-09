Megoldódni látszik a légi katasztrófában elhunyt ENSZ-főtitkár rejtélye

Új vizsgálatot indított az ENSZ a szervezet korábbi főtitkárának, az 1961-ben rejtélyes körülmények között elhunyt Dag Hammarskjöldnek halála miatt, írja a Guardian. Az új nyomozást a jelenlegi főtitkár, Antónia Guterres rendelte el, hogy pontot tegyen a fél évszázados rejtély végére.

Dag Hammarskjöld a második világháború utáni időszak egyik legnagyobb hatású diplomatája volt, sok konfliktust vállaló, határozott fellépésű hivatalt vezetett, ezért a rejtélyes halála után sok összeesküvés-elmélet kezdett terjedni, főleg arról, hogy merénylet történt, valamelyik nagyhatalom intézte el az Afrikán átrepülő diplomatát.

Az új kutatás nem oldja fel teljesen a rejtélyt, de úgy tűnik, az összeesküvések egy részét megerősítette. Egyértelműen kijelenti a zárójelentés, hogy

több olyan bizonyíték van, amely azt támasztja alá, hogy egy másik gép lőtte le az ENSZ-főtitkár és 15 fős delegációjának a gépét.

Az szinte biztosan kizárható, hogy nem véletlen baleset történt. (Ennek ellentmondott korábban az is, hogy az akkori technológia által elérhető legbiztonságosabb, legmegbízhatóbb DC-6 típusú repülőn utazott Hammarskjöld.)

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a gép lezuhanásakor az angol és az amerikai hatóságok foghattak rádiójeleket Kongó felett, feltehetően a lelőtt gép utolsó helyzetjelentését és esetleges segélykérését is rögzítették. Ha ezeket a felvételeket nyilvánosságra hoznák ezek az országok, akkor kiderülhne, hogy mi is történt pontosan az ENSZ-főtitkárral.